В Москве прооперировали главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова

Он был доставлен в больницу накануне с острой болью в почке. Операция прошла успешно. Об этом Венедиктов написал в своем Телеграм-канале. Он добавил, что чувствует себя относительно неплохо и что неделю ему придётся наблюдать мир через Интернет и окно больничной палаты.

Главный редактор радиостанции поблагодарил врачей и всех, кто интересуется его здоровьем и желает выздоровления.