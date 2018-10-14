В Москве прооперировали главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова
Он был доставлен в больницу накануне с острой болью в почке. Операция прошла успешно. Об этом Венедиктов написал в своем Телеграм-канале. Он добавил, что чувствует себя относительно неплохо и что неделю ему придётся наблюдать мир через Интернет и окно больничной палаты.
Главный редактор радиостанции поблагодарил врачей и всех, кто интересуется его здоровьем и желает выздоровления.
Комментарии21
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askol2016 14 октября 2018 | 16:08
Пора завязывать с вискарем. А то и боржоми не помогут
maestro_air 14 октября 2018 | 16:30
askol2016: На ваш самогон переходить? Нет уж, сами!
wrongway1 14 октября 2018 | 16:09
Вискарь вырезали?
ykpodupa 14 октября 2018 | 16:11
Автофекалию отметил ......бывает .))))Ща в семь вечера еще и на синего гонопольскую позекаем !))))
moty_pizda 14 октября 2018 | 16:12
...во время операции из жопы Вени вытащили десяток резиновых фаллосов 32-го размера. Интересно что они там делали.....?
polikarpich 14 октября 2018 | 16:22
moty_pizda: Опа-на!!! Ты даже в размерах резиновых фаллосов разбираешься?!!!
Да ты спец. Я вот, например, гайку там или трубу могу определить, но чтоб фаллосы...
Впрочем, каждому своё.
moty_pizda 14 октября 2018 | 16:34
polikarpich: Т.е. тебе трубой с навёрнутой на неё гайкой туда-сюда в шоколадный глазик! Ну ты реально извращенец!
starsbo 14 октября 2018 | 16:13
Не тот вискарь пил... придется подобрать другой сорт.
aluksejsilver 14 октября 2018 | 16:13
Да пусть себе пьёт, "здоровее" будет.
lapuh 14 октября 2018 | 16:15
Камни сыплются-это ещё ничего. Главное - не песок.
Скорейшего выздоровления и дальнейшего крепкого здоровья!
kisa2000 14 октября 2018 | 16:16
Почечная колика-это такая боль, выздоравливайте господин Венедиктов.
nitsahon 14 октября 2018 | 16:21
kisa2000: лечение от данной колики не обязательно сопровождается операцией...если уж ААВ прооперировали - значит ситуация не совсем простая...
pretender__ 14 октября 2018 | 16:16
Главное-здоровья.
А все шутки потом, после полной выписки.
Здоровье на первом месте.
Здоровья, здоровья, здоровья.
Бегать по утрам, этой, как её, забыл, трусцой, вот как.
sneg1111 14 октября 2018 | 16:20
Выздоравливайте Алексей Алексеевич.
eremenko_evgeny 14 октября 2018 | 16:23
Поправляйтесь
tina56 14 октября 2018 | 16:27
Скорейшего выздоровления главреду и не пренебрегать походами к врачам в целях профилактики!
Его здоровье нужно не только ему и его близким, нам (многим) ещё необходимо встретить с ним смену власти в стране.
sergey187 14 октября 2018 | 16:37
tina56: с чего вы взяли, что он этого хочет?
bella123 14 октября 2018 | 16:27
Здоровье прежде всего. Выздоравливайте, Алексей. Мы подождём.
mustang 14 октября 2018 | 16:28
Венедиктову скорейшего выздоровления и всех благ!!!!!
raffal 14 октября 2018 | 16:28
Дорогой наш Веник! Уж простите за такое фамильярное обращение, но здесь это знак уважения и признательности. Выруливайте и за руль. Вы нам нужны. Значит так: чтобы в следующую субботу были у микрофона со своим "будем наблюдать". И никаких но! Разумеется, с разрешения эскулапов. В общем, быстрее в строй. Отряд заметил потерю бойца;)
molchun 14 октября 2018 | 16:37
Седьмой десяток уже пошел, а все никак не набегается. Садитесь в свое редакторское кресло и больше общайтесь с народом в передачах. Хватит собирать информацию, пора уже ей делиться со слушателями. А то так и пропадет все втуне. Назовите передачу "Байки главного редактора", и 7/24.
Почки не печень. Пить можно, но в меру, и только за свое здоровье. Выздоравливайте скорее, а то Эхо совсем закиснет.