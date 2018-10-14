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16:03, 14 октября 2018

В Москве прооперировали главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова

Он был доставлен в больницу накануне с острой болью в почке. Операция прошла успешно. Об этом Венедиктов написал в своем Телеграм-канале. Он добавил, что чувствует себя относительно неплохо и что неделю ему придётся наблюдать мир через Интернет и окно больничной палаты.
Главный редактор радиостанции поблагодарил врачей и всех, кто интересуется его здоровьем и желает выздоровления.

Комментарии

21

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askol2016 14 октября 2018 | 16:08

Пора завязывать с вискарем. А то и боржоми не помогут

maestro_air 14 октября 2018 | 16:30

askol2016: На ваш самогон переходить? Нет уж, сами!

wrongway1 14 октября 2018 | 16:09

Вискарь вырезали?

(комментарий скрыт)

ykpodupa 14 октября 2018 | 16:11

Автофекалию отметил ......бывает .))))Ща в семь вечера еще и на синего гонопольскую позекаем !))))

moty_pizda 14 октября 2018 | 16:12

...во время операции из жопы Вени вытащили десяток резиновых фаллосов 32-го размера. Интересно что они там делали.....?

polikarpich 14 октября 2018 | 16:22

moty_pizda: Опа-на!!! Ты даже в размерах резиновых фаллосов разбираешься?!!!
Да ты спец. Я вот, например, гайку там или трубу могу определить, но чтоб фаллосы...
Впрочем, каждому своё.

moty_pizda 14 октября 2018 | 16:34

polikarpich: Т.е. тебе трубой с навёрнутой на неё гайкой туда-сюда в шоколадный глазик! Ну ты реально извращенец!

starsbo 14 октября 2018 | 16:13

Не тот вискарь пил... придется подобрать другой сорт.

aluksejsilver 14 октября 2018 | 16:13

Да пусть себе пьёт, "здоровее" будет.

lapuh 14 октября 2018 | 16:15

Камни сыплются-это ещё ничего. Главное - не песок.
Скорейшего выздоровления и дальнейшего крепкого здоровья!

kisa2000 14 октября 2018 | 16:16

Почечная колика-это такая боль, выздоравливайте господин Венедиктов.

nitsahon 14 октября 2018 | 16:21

kisa2000: лечение от данной колики не обязательно сопровождается операцией...если уж ААВ прооперировали - значит ситуация не совсем простая...

pretender__ 14 октября 2018 | 16:16

Главное-здоровья.
А все шутки потом, после полной выписки.
Здоровье на первом месте.
Здоровья, здоровья, здоровья.
Бегать по утрам, этой, как её, забыл, трусцой, вот как.

sneg1111 14 октября 2018 | 16:20

Выздоравливайте Алексей Алексеевич.

(комментарий скрыт)

eremenko_evgeny 14 октября 2018 | 16:23

Поправляйтесь

tina56 14 октября 2018 | 16:27

Скорейшего выздоровления главреду и не пренебрегать походами к врачам в целях профилактики!
Его здоровье нужно не только ему и его близким, нам (многим) ещё необходимо встретить с ним смену власти в стране.

sergey187 14 октября 2018 | 16:37

tina56: с чего вы взяли, что он этого хочет?

bella123 14 октября 2018 | 16:27

Здоровье прежде всего. Выздоравливайте, Алексей. Мы подождём.

mustang 14 октября 2018 | 16:28

Венедиктову скорейшего выздоровления и всех благ!!!!!

raffal 14 октября 2018 | 16:28

Дорогой наш Веник! Уж простите за такое фамильярное обращение, но здесь это знак уважения и признательности. Выруливайте и за руль. Вы нам нужны. Значит так: чтобы в следующую субботу были у микрофона со своим "будем наблюдать". И никаких но! Разумеется, с разрешения эскулапов. В общем, быстрее в строй. Отряд заметил потерю бойца;)

molchun 14 октября 2018 | 16:37

Седьмой десяток уже пошел, а все никак не набегается. Садитесь в свое редакторское кресло и больше общайтесь с народом в передачах. Хватит собирать информацию, пора уже ей делиться со слушателями. А то так и пропадет все втуне. Назовите передачу "Байки главного редактора", и 7/24.
Почки не печень. Пить можно, но в меру, и только за свое здоровье. Выздоравливайте скорее, а то Эхо совсем закиснет.

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