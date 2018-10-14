Владимир Путин рекомендовал главе Ингушетии мирно договориться с протестующими в Магасе
О том, что президент России предостерег от силового разгона митингов Юнус-Бек Евкуров сказал в интервью «Эху Москвы».
Массовые протесты начались в Магасе в первых числах октября после утверждения соглашения о границе с Чечней, по которому республики частично обменялись территориями. Организаторы называют протест бессрочным. Власти согласовали митинги до середины следующей недели.
Комментарии9
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wrongway1 14 октября 2018 | 16:07
а Кадырова не предупредил...или боится моль
danko1 14 октября 2018 | 16:24
wrongway1: Кадыров только путинги и кадыргинги организует.
Других митингов там не бывает.
Но в Москве и прочих городах России Путин силовым путем садистами-"гвардейцами" разгоняет и никогда не желает слышать оппозицию, а кавказские народы он боится и силовиков туда не пошлет.
Как всякий трус Путин боится смелых людей.
gordy 14 октября 2018 | 16:31
"Владимир Путин рекомендовал главе Ингушетии мирно договориться с протестующими в Магасе"
... но не сказал как?
vladimir1967 14 октября 2018 | 16:08
А почему этот совет не действует в других регионах.страны? Или кавказ другая.страна?
kryimzdick 14 октября 2018 | 16:12
Новая кавказская война пока не ко времени. Этот козырь еще попридержат.
mosser 14 октября 2018 | 16:19
kryimzdick: да пусть за путина воюют, меньше дураков в России будет.
mosser 14 октября 2018 | 16:17
Золотов, требую разогнать незаконный митинг! В Москве разгоняете.
stebinmaku 14 октября 2018 | 16:17
"Мне ещё не хватало туда вводить.. " - пораскинул мозгами Вова...
piter_ug 14 октября 2018 | 16:30
Боязно кремлядствующим!
Отличие ингушей от многих других народностей в том, что они более сплоченные.
Можно запросто получить следующую войну на Кавказе.