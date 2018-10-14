"Владимир Путин рекомендовал главе Ингушетии мирно договориться с протестующими в Магасе"

О том, что президент России предостерег от силового разгона митингов Юнус-Бек Евкуров сказал в интервью «Эху Москвы».

Массовые протесты начались в Магасе в первых числах октября после утверждения соглашения о границе с Чечней, по которому республики частично обменялись территориями. Организаторы называют протест бессрочным. Власти согласовали митинги до середины следующей недели.