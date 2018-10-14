Один из активистов, задержанных накануне вечером в Москве возле здания ФСБ, до сих пор не выходит на связь
Другой, он несовершеннолетний, рассказал, что ему угрожали уголовным делом об экстремизме.
С момента задержания блогера Никиты Вышкварки прошло около 17ти часов. Где он до сих пор неизвестно, сообщает портал ОВД-Инфо. По некоторым данным блогера обвиняют в мелком хулиганстве. Он якобы кидал вместе с другими молодыми людьми, участники бессрочной акции протеста куриные яйца в дверь приёмной ФСБ на Лубянской площади. Блогер отрицает причастность к этому, поскольку он снимал акцию. Кто-то из её участников также зажёг файер и бросил его в сторону ФСБ. Молодые люди выкрикивали лозунг «Свободу политзаключённым». Полиция задержала также несовершеннолетнего в ходе акции.
Он рассказал ОВД-инфо, что его больше четырех часов держали в приемной ФСБ. С ним беседовали без родителей. Отобрали телефон и угрожали уголовным делом за экстремизм. Лишь в половине третьего ночи задержанного отвезли в ОВД Мещанский, откуда его позже забрал отец. Так называемый «бессрочный протест» в столице начался 9 сентября после акции против повышения пенсионного возраста. Его участники требуют отставку президента и правительства, отмены пенсионной реформы и 282й статьи УК, а также роспуска Роскомнадзора.
Полиция также задержала вчера в Москве ещё пятерых человек в ходе шествия к Кремлю. Позже всех отпустили. Задержания прошли и в ходе одиночных пикетов участников бессрочной акции в Санкт-Петербурге.
Комментарии12
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zemljanka 14 октября 2018 | 16:05
Зорькин, где судебная система.
Где соблюдение конституции...
danko1 14 октября 2018 | 16:35
zemljanka: У нас соблюдение Конституции и действия по ней экстремизмом считаются.
И число политзаключенных при Путине на порядки выше, чем было в годы застоя.
aluksejsilver 14 октября 2018 | 16:09
Таким активистам не место в нашем обществе! Выйдет на связь через пару лет.
mosser 14 октября 2018 | 16:23
aluksejsilver: таким как ты точно не место, подонок!
moty_pizda 14 октября 2018 | 16:14
.... и не выйдет, мы уже шашлыки жарим из него!
putin_itogy 14 октября 2018 | 16:16
Гебнявые инквизиторы привычно карают свои жертвы, прикручивают полевой провод к яйцам, дают 120 вольт, выдирают ногти мальцу.
Гореть вам в Аду, суки позорные!
moty_pizda 14 октября 2018 | 16:26
putin_itogy: ....а ещё мы его в попец всей сменой отбарабанили. Но представляешь - ему понравилось и он попросил добавки!
vedma2017 14 октября 2018 | 16:16
Вот эти мальчишки и есть настоящие патриоты.
parasuk_ 14 октября 2018 | 16:19
Кидаться яйцами нельзя. У нас все-таки цивилизованная страна, а не украинда
mosser 14 октября 2018 | 16:27
parasuk_: холуй пшел вон! Иди Соловьино-киселевский помет жуй.
moty_pizda 14 октября 2018 | 16:29
parasuk_: Им простительно, они кидались не куриными а своими, так как педерастам яйца мешают для ввода им в анал мужских членов.
mosser 14 октября 2018 | 16:25
Власть антинародная, свободу политзаключенным России! Пусть сдохнут - плешивый карлик и его банда!