Один из активистов, задержанных накануне вечером в Москве возле здания ФСБ, до сих пор не выходит на связь

Другой, он несовершеннолетний, рассказал, что ему угрожали уголовным делом об экстремизме.

С момента задержания блогера Никиты Вышкварки прошло около 17ти часов. Где он до сих пор неизвестно, сообщает портал ОВД-Инфо. По некоторым данным блогера обвиняют в мелком хулиганстве. Он якобы кидал вместе с другими молодыми людьми, участники бессрочной акции протеста куриные яйца в дверь приёмной ФСБ на Лубянской площади. Блогер отрицает причастность к этому, поскольку он снимал акцию. Кто-то из её участников также зажёг файер и бросил его в сторону ФСБ. Молодые люди выкрикивали лозунг «Свободу политзаключённым». Полиция задержала также несовершеннолетнего в ходе акции.

Он рассказал ОВД-инфо, что его больше четырех часов держали в приемной ФСБ. С ним беседовали без родителей. Отобрали телефон и угрожали уголовным делом за экстремизм. Лишь в половине третьего ночи задержанного отвезли в ОВД Мещанский, откуда его позже забрал отец. Так называемый «бессрочный протест» в столице начался 9 сентября после акции против повышения пенсионного возраста. Его участники требуют отставку президента и правительства, отмены пенсионной реформы и 282й статьи УК, а также роспуска Роскомнадзора.

Полиция также задержала вчера в Москве ещё пятерых человек в ходе шествия к Кремлю. Позже всех отпустили. Задержания прошли и в ходе одиночных пикетов участников бессрочной акции в Санкт-Петербурге.