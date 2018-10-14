Китай завершил строительство 17-ти пролетов железнодорожного моста через Амур

Россия свои три строит уже четыре года. Это совместный проект. Общая протяженность моста должна быть более двух тысяч метров, — сообщает агентство «Синьхуа».

В апреле строительство российской части моста приостановили из-за долгов по зарплате для рабочих. В сентябре местные власти сообщили, что работы завершаются. В этом месяце губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь сказал, что последние данные вселяют уверенность о завершении строительства в следующем году, передает телеканал «Дождь».