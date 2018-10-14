Китай завершил строительство 17-ти пролетов железнодорожного моста через Амур
Россия свои три строит уже четыре года. Это совместный проект. Общая протяженность моста должна быть более двух тысяч метров, — сообщает агентство «Синьхуа».
В апреле строительство российской части моста приостановили из-за долгов по зарплате для рабочих. В сентябре местные власти сообщили, что работы завершаются. В этом месяце губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь сказал, что последние данные вселяют уверенность о завершении строительства в следующем году, передает телеканал «Дождь».
Комментарии14
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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 15:34
... нам НЕКОГДА ... мы с колен встаём ...
estamp 14 октября 2018 | 15:40
johnbmw: Мы на мост в Крым отвлеклись. А "вы" мост на Подол строите.
pravdatut 14 октября 2018 | 15:44
estamp: мы строим мост из Подола.
ura_123 14 октября 2018 | 15:58
estamp: Вы на мост в никуда потратили ВСЁ включая и повышение пенсионного возраста.
kruton 14 октября 2018 | 16:22
estamp: зато у Китая других строек, видимо, нет....
motoped 14 октября 2018 | 16:06
johnbmw: в рот берешь))) потому и НЕКОГДА)))
nik213 14 октября 2018 | 15:40
Строят потому что он им пригодится. Рано или поздно мост станет китайским весь.
ugiazov 14 октября 2018 | 15:42
Сравнить бы цену постройки. Нашу и китайскую.
danko1 14 октября 2018 | 16:20
ugiazov: Сомневаетесь, что в 10 раз дешевле при лучшем качестве?
Там же не роттенберги мосты и дороги строят, когда большая часть на виолончели уходит.
mercer57 14 октября 2018 | 15:42
мост для китайской тихой экспансии готов.
polikarpich 14 октября 2018 | 15:57
mercer57: "Путриотам" положено гордиться китайцами, уповать на них и ждать, как освободителей.
zukero_ 14 октября 2018 | 15:59
Сверхдержава мля.....
sasass 14 октября 2018 | 16:01
Надеются , что Китай достроит и за это ему отдадут весь Амур ....
mustang 14 октября 2018 | 16:34
Деньги кончились - разворовали, печатаем новые, но в юанях!!!!