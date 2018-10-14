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15:31, 14 октября 2018

В Киеве состоялся благодарственный молебен за автокефалию

Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Участвовали около 15 тысяч человек, в том числе, президент Украины Петр Порошенко. Константинопольский патриархат собирается предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Московский патриархат в ответ грозит полным разрывом с Константинопольским.

Комментарии

26

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ykpodupa 14 октября 2018 | 15:40

Вот что автофекалия животворящая делает !)))

pravdatut 14 октября 2018 | 15:42

А, в Москве церковь тютю.

ykpodupa 14 октября 2018 | 15:45

pravdatut: Ну если НА украине во время богобесия не скакали, то молебен не считается !)

polikarpich 14 октября 2018 | 15:48

ykpodupa: По прыжкам сейчас больше НА России специализируются.

parasuk_ 14 октября 2018 | 15:53

polikarpich: Не покушайтесь на святое. Ведь только подражая скачущим бабуинам окраинцы на майдане вдруг осознали себя единым народом :)

ykpodupa 14 октября 2018 | 15:54

polikarpich: Аааааа...я понял .Это потому хохлы две тысячи лет от рождества христова плохо жили ,потому что у них своей автофекалии не было ! Ща каа заживут ! )))))))))))))))

unprejudiced 14 октября 2018 | 15:44

С воскресного молебна за автокефалию, организованного президентом Петром Порошенко, уже начали расходиться люди, несмотря на то, что «главнокомандующий» молебном недавно приехал и начал выступление.

Об этом говорится в репортаже украинского издания «Страна».

Как утверждают украинские СМИ, большинство «молящихся» были организованно подвезены на Софийскую площадь на автобусах (по виду это бюджетники и работники госструктур). Но часть людей уже ушла гулять по воскресной столице и даже не отметились.

На видео показано, как приезжие обсуждают, что руководитель группы за это «надает им по шапке».

Ряженный митинг с приезжими. Отношение к церкви на Украине видно в день крещения России на крестном ходе. В ходе Московского патриархата сотни тысяч верующих, в секте филарета несколько десятков. В 2018 году побольше было, но за счет массовки из нацистов которые, только вдумайтесь, в честь крещения России шли с украинскими флагами и кричали нацистскую кричалку сала урине

polikarpich 14 октября 2018 | 15:51

unprejudiced: Крещение России? Что это за событие?

minerr 14 октября 2018 | 16:13

polikarpich: Украину так вообще никогда не крестили. Так что поклоняйтесь языческим идолам пока.

ura_123 14 октября 2018 | 16:15

unprejudiced: Тебе вроде как уже отвечали на твой высе... комментарий,вот тебе снова-unprejudiced: Об этом говорится в репортаже украинского издания «Страна»
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Кушаете Кремлевские помои ?
Страна.ua — украинское интернет-издание, запущенное 16 февраля 2016 года журналистом Игорем Гужвой. Гужва был главой медиахолдинга и главным редактором газеты «Вести». Страна.ua активно сотрудничала с российскими СМИ, распространяя их тезисы и часто являясь их единственным источником для публикаций об Украине.

testmeter 14 октября 2018 | 15:44

"Московский патриархат в ответ грозит полным разрывом с Константинопольским" ///
А также грозится прыгнуть!
Позовите меня посмотреть на этот прыжок, а то мне все кажется мало...

kryimzdick 14 октября 2018 | 16:07

testmeter: обезьяны с гранатой. "А они каааак прыгнут". Живем как в Бразилии

solonko 14 октября 2018 | 15:47

Во всех сферах бытия у России мало чего хорошего получается, но, зато, получается много чего плохого.
Религия - не исключение.

minerr 14 октября 2018 | 16:10

solonko: А тем временем - "Обогнала даже Молдова: Украина оказалась самой бедной страной в Европе."
Но потятно, что это вам не главное, вам важнее другое - "Порошенко за год стал богаче еще на 7%". Вы ведь для него свою страну гробите.

ugiazov 14 октября 2018 | 15:49

Что-то долго собирается. Давно пора быть этой автокефалии.
Гундяев каждый лишний день всё новые козни выдумывает.

pravdatut 14 октября 2018 | 15:50

Пусть молятся, лишь бы не захватывали чужок, как москва.

sg107 14 октября 2018 | 15:51

И хули? Вышло 1,5к банделогов, дальше то что? Не светит Педе новый срок как бы он не дрочил..
Почему Эхо старательно избегает новость о том, что АВВ вырезали камешки из почек? Всроде все прошло хорошо. Или они надеялись на обратное? Я тоже )))

polikarpich 14 октября 2018 | 15:54

sg107:
"15:01 Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» госпитализировали в одну из столичных клиник
Алексея Венедиктова доставили в больницу с острой болью в почке"

Ну не соврать - как без пряников.

solonko 14 октября 2018 | 15:55

sg107: Если и дальше будешь судить о внешнем мире по кремлевским СМИ - козлёночком станешь. Если уже не стал.

sg107 14 октября 2018 | 16:02

solonko:
Опротестуй )))
Слышь, скакля, про то что 1500 вышло из миллионного Киева написало Эхо, а не я. К ним есть претензии? Ну и пошел на хуй, животное. Обиделся что ли что забирают территории? Так встань с дивана и отвоюй.

solonko 14 октября 2018 | 16:04

sg107: Таки уже стал, а, может, таким и родился.

zukero_ 14 октября 2018 | 16:02

sg107: Не светит Педе новый срок.....
__________________________________________________________________________________
А Путе светит?

sasass 14 октября 2018 | 16:04

Разрыв уже давно есть и никто от этого не пострадает , кроме руководства РПЦ...

kryimzdick 14 октября 2018 | 16:09

Жернова Господни мелют медленно , но верно.

zibex 14 октября 2018 | 16:13

В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томос об автокефалии
Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей одной фразой осадил главу российской церкви Кирилла
Вселенский патриарх свт. Варфоломей на встрече с патриархом московским Кириллом, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.

piterjanis 14 октября 2018 | 16:31

Видел видео,почему-то благодарят Петю-перегара.

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