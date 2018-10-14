Власти Саудовской Аравии готовы дать ответ в случае введения санкций со стороны иностранных государств

Об этом сообщает информационного агентства SРА со ссылкой на источник в правительстве страны. Собеседник агентства добавил, что в Эр-Рияде считают неприемлемыми угрозы, связанные с введением ограничений.

О том, что ряд стран, в частности, Великобритания и США рассматривают возможность ввести санкции против Саудовской Аравии, стало известно накануне. Заявления прозвучали на фоне расследования дела пропавшего журналиста Джамаля Хашогги. В Турции считают, что его убили в саудовском консульстве в Стамбуле и связывают это с критикой властей со стороны журналиста.

По данным турецкой прессы, момент убийства записался на его часы Apple Watch. Затем информация была отправлена на телефон Хашогги, который находился у его невесты.