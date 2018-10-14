Власти Саудовской Аравии готовы дать ответ в случае введения санкций со стороны иностранных государств
Об этом сообщает информационного агентства SРА со ссылкой на источник в правительстве страны. Собеседник агентства добавил, что в Эр-Рияде считают неприемлемыми угрозы, связанные с введением ограничений.
О том, что ряд стран, в частности, Великобритания и США рассматривают возможность ввести санкции против Саудовской Аравии, стало известно накануне. Заявления прозвучали на фоне расследования дела пропавшего журналиста Джамаля Хашогги. В Турции считают, что его убили в саудовском консульстве в Стамбуле и связывают это с критикой властей со стороны журналиста.
По данным турецкой прессы, момент убийства записался на его часы Apple Watch. Затем информация была отправлена на телефон Хашогги, который находился у его невесты.
Комментарии7
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ugiazov 14 октября 2018 | 15:44
Поступите честно, и никаких санкций.
sg107 14 октября 2018 | 15:55
Точно Трампа Россия выбрала! Вот было бы заебись если бы СА нефть по 200 сделали.. А они могут. Автомобильную промышленность янкелей они уде раз убили. Дай бог не последний раз..
gvzdk 14 октября 2018 | 15:57
"...считают неприемлемым угрозы" - людей убивать не надо!....
polikarpich 14 октября 2018 | 15:59
gvzdk: У них скрепы такие.
art_ 14 октября 2018 | 16:01
энергетическое оружие запустят
sasass 14 октября 2018 | 16:09
Видимо спецслужбисты обучались в Российских академиях - подчерк работы почти совпадает...)))
estamp 14 октября 2018 | 16:13
Чё-т даже арабы амеров посылабт. Ждем новых истерик