У здания Минздрава в Москве прошел пикет в поддержку медиков

Как пишет «Новая газета», участники скандировали «Врачам зарплаты депутатов» и «Вернуть льготы медикам». Организатором выступил профсоюз «Действие». Участвовали врачи, представители левых движений и партия «Яблоко». Всего – около ста человек, отмечает издание.