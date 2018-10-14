У здания Минздрава в Москве прошел пикет в поддержку медиков
Как пишет «Новая газета», участники скандировали «Врачам зарплаты депутатов» и «Вернуть льготы медикам». Организатором выступил профсоюз «Действие». Участвовали врачи, представители левых движений и партия «Яблоко». Всего – около ста человек, отмечает издание.
Комментарии3
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ugiazov 14 октября 2018 | 15:46
Я бы предложил лозунг "Депутатам зарплаты врачей? Это их скорее проймёт.
edyatel 14 октября 2018 | 15:52
Может лучше депутатам зарплату медиков, а то ведь у медиков тоже не самая маленькая зарплата и есть профессии с ещё меньшими доходами - медсёстры, санитарки, уборщицы.
mosser 14 октября 2018 | 16:15
Плешивый карлик - враг народа! Уничтожить россиян хочет!