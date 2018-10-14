Евросоюз готов утвердить план новых антироссийских санкций

Они связаны с обвинениями в адрес России в применении химического оружия в Сирии и отравлении в Великобритании Скрипалей. Как пишет газета «Телеграф», новые санкции будут направлены против руководителей российских разведывательных ведомств и их соратников. По данным издания, ограничения могут быть связаны с заморозкой активов и запретом на въезд в страны ЕС.

Обвинения, связанные с применением химоружия, беспочвенны, сказал в интервью «Эху» член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как ожидается, совет министров иностранных дел Евросоюза утвердит план новых антироссийских санкций завтра.