Евросоюз готов утвердить план новых антироссийских санкций
Они связаны с обвинениями в адрес России в применении химического оружия в Сирии и отравлении в Великобритании Скрипалей. Как пишет газета «Телеграф», новые санкции будут направлены против руководителей российских разведывательных ведомств и их соратников. По данным издания, ограничения могут быть связаны с заморозкой активов и запретом на въезд в страны ЕС.
Обвинения, связанные с применением химоружия, беспочвенны, сказал в интервью «Эху» член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Как ожидается, совет министров иностранных дел Евросоюза утвердит план новых антироссийских санкций завтра.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eternity88 14 октября 2018 | 15:09
"Обвинения, связанные с применением химоружия, беспочвенны, сказал в интервью «Эху» член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа..."
"Я ему: "Карты покажи!", а он и говорит: "Мы тут все джентльмены. У нас принято доверять слову джентльмена." Ну, тут у меня карта и поперла."
Что, г-н Чепа, все еще не поверить, что не по лекалам русских анекдотов 19-го века Запад живет? ))
semia 14 октября 2018 | 15:22
И Крым мы не захватывали,и Боинг не сбивали,и Литвиненко не убивали,и Скрипаля не травили.....и Путин Конституцию не нарушал! Ха-ха-ха!
nikolashin2017 14 октября 2018 | 15:27
санкций побольше хороших и разных
против убийц и воров безобразных...
aleks50 Алексей Клубников 14 октября 2018 | 15:27
Да врут они: сказал мужичок с проплешиной , набрал номер скомороха и приказал двух солцберецких пришпиленных поставить на довольствие.