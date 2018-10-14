Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписании соглашения с Рамзаном Кадыровым
Он также считает, что утверждением границы с Чечней оппозиция воспользовалась в своих целях. Об этом Евкуров сказал в интервью «Эху Москвы».
При этом Евкуров признал, что есть люди, которые действительно недовольны соглашением об обмене территориями.
Напомню, после утверждения документа в Ингушетии начались акции протеста. Митинги продолжаютсся до сих пор.
Комментарии6
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gvs 14 октября 2018 | 15:06
Пожалел бы, если бы отказался подписывать ))))
kir_pich_101 14 октября 2018 | 15:16
gvs: Родные потом пожалели бы его....
Сказалибы: жаль... надо было подписать... был бы жив...
andy66 14 октября 2018 | 15:17
он обязательно пожалеет, но это будет потом )))
ly4_sveta 14 октября 2018 | 15:19
Ещё бы он пожалел! Свой народ - холопы. А Кадыров - сила!
Его даже Путин боится. И Евкурову очень хочется жить.
Да и не мог сам Кадыров, не посоветовавшись с Путиным,
начать этот передел. К бабке не ходи - Путин его поддержал.
seryj_wolk 14 октября 2018 | 15:22
Евкуров за чечевичную похлебку продал Родину и нисколько об этом не жалеет. Но тут интересна позиция фюрерка всея рфии, который созерцает, ничего не предпринимая, грабеж внутри нее!
ugiazov 14 октября 2018 | 15:25
А чего это ему ингушей жалеть? В мечтах он уже на Канарах или в Неаполе.