Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписании соглашения с Рамзаном Кадыровым

Он также считает, что утверждением границы с Чечней оппозиция воспользовалась в своих целях. Об этом Евкуров сказал в интервью «Эху Москвы».

При этом Евкуров признал, что есть люди, которые действительно недовольны соглашением об обмене территориями.

Напомню, после утверждения документа в Ингушетии начались акции протеста. Митинги продолжаютсся до сих пор.