В подмосковном Сергиевом Посаде сожгли машину депутата, выступавшего против открытия свалки
Это уже второй подобный инцидент – в феврале сгорела машина местного журналиста, также критиковавшего планы по созданию мусорного полигона.
Машина депутата и журналиста Андрея Мордасова загорелась в ночь на 13 октября. Неизвестные подожгли автомобиль в районе одного из передних колес, а затем огонь перекинулся на моторный отсек. По словам самого Мордасова, его предупредили о случившемся соседи.
Несмотря на попытки журналиста и его соседей потушить пожар, двигатель и передняя часть салона сгорели. Об этом сообщает местное издание AltGazeta. Мордасов надышался дымом и был госпитализирован. Врачи рекомендовали остаться на ночь в больнице, чтобы подышать кислородом.
По мнению главного редактора AltGazeta Андрея Трофимова, поджог был «актом устрашения» из-за публикаций Мордасова. Журналист выступал против открытия полигона твердых бытовых отходов в деревне Сахарово Сергиево-Посадского района.
Полигон Сахарово, как ожидается, станет крупнейшим в Подмосковье. Его площадь составит 40 гектаров.
Комментарии8
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pattrick 14 октября 2018 | 15:06
Машина депутата и журналиста Андрея Мордасова загорелась в ночь на 13 октября...
Проверьте А.Мордасова на детекторе лжи, наверняка машину он сам поджёг.
polikarpich 14 октября 2018 | 15:11
pattrick: А зачем?
tottakai 14 октября 2018 | 15:35
polikarpich: ..........
polsan 14 октября 2018 | 15:20
pattrick: а может это ты?! Тебя надо проверить, ты ВРАГ великой России!
tv_victim 14 октября 2018 | 15:18
Превращение страны в свалку и свалить за бугор - генеральная линия руководства! Отщепенцам, отклоняющимся от генеральной линии нужно быть осмотрительней!
aleks50 Алексей Клубников 14 октября 2018 | 15:20
А тех, кому свалка выгодна, тех продажные полицаи не найдут, на тех коррумпированный следак с прокурором не выйдут и поставленный главнюком кремлёвским судья тех не осудит.
ugiazov 14 октября 2018 | 15:22
Мусорная мафия. Там не Чайкино яйцо проклюнулось?
putkaput11 14 октября 2018 | 16:03
ПитУшки балуют, их время сейчас.