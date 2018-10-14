В подмосковном Сергиевом Посаде сожгли машину депутата, выступавшего против открытия свалки

Это уже второй подобный инцидент – в феврале сгорела машина местного журналиста, также критиковавшего планы по созданию мусорного полигона.

Машина депутата и журналиста Андрея Мордасова загорелась в ночь на 13 октября. Неизвестные подожгли автомобиль в районе одного из передних колес, а затем огонь перекинулся на моторный отсек. По словам самого Мордасова, его предупредили о случившемся соседи.

Несмотря на попытки журналиста и его соседей потушить пожар, двигатель и передняя часть салона сгорели. Об этом сообщает местное издание AltGazeta. Мордасов надышался дымом и был госпитализирован. Врачи рекомендовали остаться на ночь в больнице, чтобы подышать кислородом.

По мнению главного редактора AltGazeta Андрея Трофимова, поджог был «актом устрашения» из-за публикаций Мордасова. Журналист выступал против открытия полигона твердых бытовых отходов в деревне Сахарово Сергиево-Посадского района.

Полигон Сахарово, как ожидается, станет крупнейшим в Подмосковье. Его площадь составит 40 гектаров.