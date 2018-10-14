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15:01, 14 октября 2018

Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» госпитализировали в одну из столичных клиник

Алексея Венедиктова доставили в больницу с острой болью в почке. Он был прооперирован. Об этом сам Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале. Он уточнил, что операция прошла успешно. В больнице главный редактор радиостанции проведет около недели. Венедиктов поблагодарил врачей и всех, кто интересуется его здоровьем и желает выздоровления.

Комментарии

41

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liquidsky__ 14 октября 2018 | 15:03

Кто, если не Веник?

pattrick 14 октября 2018 | 15:08

liquidsky__:

Алексей Соломин. По-моему он его и без этой операции готовит на своё место, а сам останется вождём радиостанции, типа как Г.Явлинский или Д.Муратов.

shplint_05 14 октября 2018 | 15:53

Хотя бы на неделю "Эхо" перестанет быть таким бесноватым.

mmm_333 14 октября 2018 | 15:08

Организм не смог переработать весь вискарь. Такое случается.

kapitonovih_37 14 октября 2018 | 15:28

полоний или "новичок"...что в этот раз прокладки спрогнозируют?

procto_djon 14 октября 2018 | 15:48

mmm_333: Скорее некоторые части тела не смогли переработать "любовь" к власти;)

pattrick 14 октября 2018 | 15:04

Алексея Венедиктова доставили в больницу с острой болью в почке...

Власть, оппозиция и вискарь, доведут до цугундера.

serjo1977 14 октября 2018 | 15:11

pattrick: Тебя до цугундера доведёт твоя природная непроходимая тупость.

pattrick 14 октября 2018 | 15:17

serjo1977:

Я не доктор, но циррозников много повидал, по форме выпуклого живота могу определить асцит у человека.

polsan 14 октября 2018 | 15:26

pattrick: вот это логика настоящего психа! "Я не доктор, но много цирозников повидал! )) А по форме своей башки можешь определить твой уровень тролличей деградации?! )

nik213 14 октября 2018 | 15:33

pattrick:
"Власть, оппозиция и вискарь, доведут до цугундера".
Тебя, посмешище в чужой ермолке, из трех перечисленных тобой причин до цугундера уже довела власть в лице твоего плешивого кумира, о твоем существовании даже не подозревающем.

srk2658lu 14 октября 2018 | 16:00

pattrick: Откуда такие глыбокие медпознания?
Медбрат что-ли из психушки?

tv_victim 14 октября 2018 | 15:04

Крякнет?

zolingen 14 октября 2018 | 15:08

tv_victim: этот вопрос скорее к медведеву

espes 14 октября 2018 | 15:08

А.А., здоровья!!!!!

vinnedi 14 октября 2018 | 15:28

espes: +100500!!!

ukretotakoividskota 14 октября 2018 | 15:08

камни, от несдержанности в еде и алкоголе.

dmitry35 14 октября 2018 | 15:14

А не надо было встречаться с Ханнингом. Прошло два дня - бац и почечные колики. Тщательней надо готовится к интервью.

lam62 14 октября 2018 | 15:16

Желаю скорейшего выздоровления!

staglla 14 октября 2018 | 15:22

Дотянулся кровавый режим

staglla 14 октября 2018 | 15:22

Дотянулся кровавый режим

tottakai 14 октября 2018 | 15:24

Скорейшего выздоровления и дальнейших успехов на посту главного редактора!!!

ugiazov 14 октября 2018 | 15:27

Ой, что будет, когда он уйдёт со своего поста!

sekretniy_fizik 14 октября 2018 | 16:09

ugiazov: Да ладно, ААВ почти бессмертный. Двадцать лет уже сидит в кресле главреда Эха. И ещё столько же просидит.... короче, пока вперед ногами из редакции не вынесут, чтобы на "Пазике" прокатится ( лёжа ). Но зато как любит песни петь о сменяемости руководства, ну прям заслушаешься.

abu_vgrobu 14 октября 2018 | 15:30

Там Петров или Боширов его не навещали часом ?..

citizeneco 14 октября 2018 | 15:33

Желаю скорейшего выздоровления. А с любимым вискариком теперь надо по-аккуратней, можно съездить на специализированный курорт в Европу, попить минеральной водички, подлечиться.

sekretniy_fizik 14 октября 2018 | 16:18

citizeneco: "Специализированный курорт в Европу"...Это типа в Солсбери что ли? Не, лучше уж сразу в Портон-Даун, там местные ребятки-химики руку уже набили ( на Скрипалях ). Подлечат "Новичком" и будет как новенький.

dabbler 14 октября 2018 | 15:34

АА выздоравливайте

byuv 14 октября 2018 | 15:37

Уффф... Слава Богу, обошлось, а то опять бы Путин был виноват.

sergey_kritsul 14 октября 2018 | 15:39

Скорейшего выздоровления.

dzinselub 14 октября 2018 | 15:42

Говорят вместе с почкой у него и язык отрезали,что бы не болтал лишнего.

deviant44 14 октября 2018 | 15:43

Будем наблюдать.

zollendorf 14 октября 2018 | 15:48

Поправляйтесь Алексей Алексеевич! Без вас "Эхо" - не эхо, а так, едва слышный пук.

sekretniy_fizik 14 октября 2018 | 16:30

zollendorf: А с ним, стало быть, Эхо - это громкий пук? Да что с ним, что без него ( ААВа то бишь ), оно ( Эхо ) давно уже только эти звуки и издает. И всерьез реагировать на все эти эхопуки адекватному человеку вроде как бы уже и неприлично стало. Причем давно, с февраля 1998 года, когда ААВ занял кресло главреда Эха. Превратив за это время некогда весьма уважаемое СМИ ( и мной в том числе ) в заурядную, зловонную антироссийскую помойку. С чем его ( и всех нас ) и поздравляю.

pti4ka 14 октября 2018 | 15:51

Выздоравливайте АА быстрее!Ждем Вас!

srk2658lu 14 октября 2018 | 15:56

От командировочных возлияний камешки сдвинулись?

moty_pizda 14 октября 2018 | 15:57

Значит скоро прокладки киселя пить будут - сдохнет их главред! Интересно...., а Мотя Говнопольская на поминки прибудет?

shibaev 14 октября 2018 | 15:59

Желаю здоровья и чтоб без последствий и осложнений.

alex_melnikov Алексей Мельников 14 октября 2018 | 16:02

Выздоравливай, Алексей!

romka4488 14 октября 2018 | 16:15

алкаш

ayelet 14 октября 2018 | 16:22

romka4488: Ромка, лечись

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