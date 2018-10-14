Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» госпитализировали в одну из столичных клиник

Алексея Венедиктова доставили в больницу с острой болью в почке. Он был прооперирован. Об этом сам Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале. Он уточнил, что операция прошла успешно. В больнице главный редактор радиостанции проведет около недели. Венедиктов поблагодарил врачей и всех, кто интересуется его здоровьем и желает выздоровления.