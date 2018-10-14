Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» госпитализировали в одну из столичных клиник
Алексея Венедиктова доставили в больницу с острой болью в почке. Он был прооперирован. Об этом сам Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале. Он уточнил, что операция прошла успешно. В больнице главный редактор радиостанции проведет около недели. Венедиктов поблагодарил врачей и всех, кто интересуется его здоровьем и желает выздоровления.
Комментарии41
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
liquidsky__ 14 октября 2018 | 15:03
Кто, если не Веник?
pattrick 14 октября 2018 | 15:08
liquidsky__:
Алексей Соломин. По-моему он его и без этой операции готовит на своё место, а сам останется вождём радиостанции, типа как Г.Явлинский или Д.Муратов.
shplint_05 14 октября 2018 | 15:53
Хотя бы на неделю "Эхо" перестанет быть таким бесноватым.
mmm_333 14 октября 2018 | 15:08
Организм не смог переработать весь вискарь. Такое случается.
kapitonovih_37 14 октября 2018 | 15:28
полоний или "новичок"...что в этот раз прокладки спрогнозируют?
procto_djon 14 октября 2018 | 15:48
mmm_333: Скорее некоторые части тела не смогли переработать "любовь" к власти;)
pattrick 14 октября 2018 | 15:04
Алексея Венедиктова доставили в больницу с острой болью в почке...
Власть, оппозиция и вискарь, доведут до цугундера.
serjo1977 14 октября 2018 | 15:11
pattrick: Тебя до цугундера доведёт твоя природная непроходимая тупость.
pattrick 14 октября 2018 | 15:17
serjo1977:
Я не доктор, но циррозников много повидал, по форме выпуклого живота могу определить асцит у человека.
polsan 14 октября 2018 | 15:26
pattrick: вот это логика настоящего психа! "Я не доктор, но много цирозников повидал! )) А по форме своей башки можешь определить твой уровень тролличей деградации?! )
nik213 14 октября 2018 | 15:33
pattrick:
"Власть, оппозиция и вискарь, доведут до цугундера".
Тебя, посмешище в чужой ермолке, из трех перечисленных тобой причин до цугундера уже довела власть в лице твоего плешивого кумира, о твоем существовании даже не подозревающем.
srk2658lu 14 октября 2018 | 16:00
pattrick: Откуда такие глыбокие медпознания?
Медбрат что-ли из психушки?
tv_victim 14 октября 2018 | 15:04
Крякнет?
zolingen 14 октября 2018 | 15:08
tv_victim: этот вопрос скорее к медведеву
espes 14 октября 2018 | 15:08
А.А., здоровья!!!!!
vinnedi 14 октября 2018 | 15:28
espes: +100500!!!
ukretotakoividskota 14 октября 2018 | 15:08
камни, от несдержанности в еде и алкоголе.
dmitry35 14 октября 2018 | 15:14
А не надо было встречаться с Ханнингом. Прошло два дня - бац и почечные колики. Тщательней надо готовится к интервью.
lam62 14 октября 2018 | 15:16
Желаю скорейшего выздоровления!
staglla 14 октября 2018 | 15:22
Дотянулся кровавый режим
staglla 14 октября 2018 | 15:22
Дотянулся кровавый режим
tottakai 14 октября 2018 | 15:24
Скорейшего выздоровления и дальнейших успехов на посту главного редактора!!!
ugiazov 14 октября 2018 | 15:27
Ой, что будет, когда он уйдёт со своего поста!
sekretniy_fizik 14 октября 2018 | 16:09
ugiazov: Да ладно, ААВ почти бессмертный. Двадцать лет уже сидит в кресле главреда Эха. И ещё столько же просидит.... короче, пока вперед ногами из редакции не вынесут, чтобы на "Пазике" прокатится ( лёжа ). Но зато как любит песни петь о сменяемости руководства, ну прям заслушаешься.
abu_vgrobu 14 октября 2018 | 15:30
Там Петров или Боширов его не навещали часом ?..
citizeneco 14 октября 2018 | 15:33
Желаю скорейшего выздоровления. А с любимым вискариком теперь надо по-аккуратней, можно съездить на специализированный курорт в Европу, попить минеральной водички, подлечиться.
sekretniy_fizik 14 октября 2018 | 16:18
citizeneco: "Специализированный курорт в Европу"...Это типа в Солсбери что ли? Не, лучше уж сразу в Портон-Даун, там местные ребятки-химики руку уже набили ( на Скрипалях ). Подлечат "Новичком" и будет как новенький.
dabbler 14 октября 2018 | 15:34
АА выздоравливайте
byuv 14 октября 2018 | 15:37
Уффф... Слава Богу, обошлось, а то опять бы Путин был виноват.
sergey_kritsul 14 октября 2018 | 15:39
Скорейшего выздоровления.
dzinselub 14 октября 2018 | 15:42
Говорят вместе с почкой у него и язык отрезали,что бы не болтал лишнего.
deviant44 14 октября 2018 | 15:43
Будем наблюдать.
zollendorf 14 октября 2018 | 15:48
Поправляйтесь Алексей Алексеевич! Без вас "Эхо" - не эхо, а так, едва слышный пук.
sekretniy_fizik 14 октября 2018 | 16:30
zollendorf: А с ним, стало быть, Эхо - это громкий пук? Да что с ним, что без него ( ААВа то бишь ), оно ( Эхо ) давно уже только эти звуки и издает. И всерьез реагировать на все эти эхопуки адекватному человеку вроде как бы уже и неприлично стало. Причем давно, с февраля 1998 года, когда ААВ занял кресло главреда Эха. Превратив за это время некогда весьма уважаемое СМИ ( и мной в том числе ) в заурядную, зловонную антироссийскую помойку. С чем его ( и всех нас ) и поздравляю.
pti4ka 14 октября 2018 | 15:51
Выздоравливайте АА быстрее!Ждем Вас!
srk2658lu 14 октября 2018 | 15:56
От командировочных возлияний камешки сдвинулись?
moty_pizda 14 октября 2018 | 15:57
Значит скоро прокладки киселя пить будут - сдохнет их главред! Интересно...., а Мотя Говнопольская на поминки прибудет?
shibaev 14 октября 2018 | 15:59
Желаю здоровья и чтоб без последствий и осложнений.
alex_melnikov Алексей Мельников 14 октября 2018 | 16:02
Выздоравливай, Алексей!
romka4488 14 октября 2018 | 16:15
алкаш
ayelet 14 октября 2018 | 16:22
romka4488: Ромка, лечись