Смирнов: Разработка мобильных комплексов ЖДВ, повысят качество строительства объектов железнодорожных путей сообщения

Заместитель начальника производственного отдела Главного управления железнодорожных войск (ЖДВ) Владимир Смирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил о разработках мобильных комплексов, которые повысят качество строительства объектов железнодорожных путей сообщения.

Речь идет о создании мобильных лабораторий, которые позволят «проводить испытания грунта, построенных мостов и т.д.».

«Эти комплексы повысят качество строительства, проведения всевозможных изысканий, изучений объектов», — рассказал В.Смирнов.