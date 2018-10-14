Смирнов: Разработка мобильных комплексов ЖДВ, повысят качество строительства объектов железнодорожных путей сообщения
Заместитель начальника производственного отдела Главного управления железнодорожных войск (ЖДВ) Владимир Смирнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил о разработках мобильных комплексов, которые повысят качество строительства объектов железнодорожных путей сообщения.
Речь идет о создании мобильных лабораторий, которые позволят «проводить испытания грунта, построенных мостов и т.д.».
«Эти комплексы повысят качество строительства, проведения всевозможных изысканий, изучений объектов», — рассказал В.Смирнов.
Комментарии2
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kir_pich_101 14 октября 2018 | 14:51
И сколько километров путей построено, без учета обвода Украины, за время окурка?
Тогда зачем они, если не бабла намыть в мутном потоке?
Закрытие вагоностроительных заводов по России идет полным ходом, нет спроса на ЖД вагоны, никто не ездит, денег нет на отдых, жрать нечего...
vlad5522 14 октября 2018 | 14:52
Наконец то до них дошло...