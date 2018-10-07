В Москве завершился массовый пикет против оптимизации системы здравоохранения – Удальцов

У здания Министерства здравоохранения на Неглинной улице прошла несогласованная акция против оптимизации сферы здравоохранения. Организаторами выступили работники сферы здравоохранения при поддержке профсоюзных организаций, левых политических движений, в том числе представителей КПРФ, «Левого фронта», «Яблока». Всего в мероприятии участвовало свыше 300 человек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

По его словам, участники акции выступали за создание достойной и доступной медицины, против эксплуатации медицинских работников и оптимизации, в ходе которой на сотрудников сферы здравоохранения возрастает нагрузка, их доходы не увеличиваются, медучреждения сокращаются посредством слияний и укрупнений, что затрудняет доступ для пациентов к нормальному медобслуживанию.

По итогам акции в Минздрав была передана петиция, рассказал С.Удальцов.

Как отметил политик, на мероприятии дежурила полиция, которая следила за тем, чтобы тематика плакатов участников акции соответствовала теме пикета. В результате двое активистов было задержано из-за листовок, отражающих негативное отношение к пенсионной реформе. Однако спустя час их отпустили.

С.Удальцов уточнил, что организаторы акции надеются провести крупный митинг по проблеме здравоохранения в ноябре.