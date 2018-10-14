Политик Алексей Навальный вышел на свободу после пятидесяти суток ареста
Как говорят встречавшие его журналисты, оппозиционер обрадовался, что его снова не задержали на выходе и поехал домой. Политик находился под арестом с тех пор, как его задержали за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе. Когда он после тридцати суток вышел из спецприемника, его арестовали еще на двадцать – за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nina51 14 октября 2018 | 14:42
оппозиционер обрадовался, что его снова задержали на выходе и поехал домой, на кичу )))
chapter_2 14 октября 2018 | 14:50
nina51: Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 50 дней ареста в путинских застенках.
sam2018 14 октября 2018 | 14:46
Интересно, почему это событие не сходит с первых полос РС/СЕ, ВВС, DW, Эхо Москвы, Дождя, но по ТВ об этом ни слова !
Разное объединяет их - для одних это политка, для других - выполнение обязательств по оплате 30 серебряников, для тв - не интерсено, как и большинству населения.