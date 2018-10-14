Политик Алексей Навальный вышел на свободу после пятидесяти суток ареста

Как говорят встречавшие его журналисты, оппозиционер обрадовался, что его снова не задержали на выходе и поехал домой. Политик находился под арестом с тех пор, как его задержали за акцию «Забастовка избирателей», прошедшую в январе. Когда он после тридцати суток вышел из спецприемника, его арестовали еще на двадцать – за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы.