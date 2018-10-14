В Киеве представители праворадикальных организаций попытались снести памятник советскому военачальнику Ватутину
В Киеве представители праворадикальных организаций попытались снести памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину. Об этом сообщает телеканал «Громадьске». Группа людей принесла лестницу и кувалду, чтобы разбить монумент в Мариинском парке. Их остановила полиция. Тогда участники стали бросать в памятник яйца.
Комментарии8
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nelibermot26 14 октября 2018 | 14:40
Давайте угадаю, как всегда никто не задержан?
kapitonovih_37 14 октября 2018 | 14:48
nelibermot26: более того,хохлозадые макаки скакали с непристойными воплями. а "полиция" прижав уши стояла в стороне...
tararabumbia 14 октября 2018 | 14:50
nelibermot26: Мэр Киева предложил горожанам пердеть в тазики - и газ будет, и тёплая вода в доме
gvs 14 октября 2018 | 14:44
Продолжение молебна за автоФекалию? ))))
andy66 14 октября 2018 | 14:46
просто задайте себе вопрос - ПОЧЕМУ этот памятник стоял спокойно все 4.5 года "нацистско-фашистской хунты" - а как только "дали томос" - вдруг внезапно начал беспокоить?
Такое впечатление, что Кремлю срочно понадобилась очередная картинка для ТВ
nelibermot26 14 октября 2018 | 14:54
"памятник стоял спокойно все 4.5 года"
Учи матчасть
22 апреля 2017
Памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева осквернили украинские радикалы из организации "Национальный корпус". Они повесили на установленный на его могиле монумент табличку: "Палач, уничтоженный украинскими националистами".
Националисты потребовали снести памятник, поскольку в украинской столице не должно быть советского духа. Слухи о возможном сносе памятнику Ватутину появились в Киеве еще в 2015 году, напоминает ТАСС. При этом вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко призвал своих сограждан к взвешенности.
Николай Ватутин — Герой Советского Союза. Под его командованием 1-й Украинский фронт провел Киевскую наступательную операцию. В ее результате столица Украины 6 ноября 1943 года была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Проспект имени Ватутина в Киеве в 73-годовщину освобождения украинской столицы был переименован в честь одного из главарей бандеровцев Шухевича, воевавшего на стороне нацистов.
detul 14 октября 2018 | 14:47
Конечно во всех бедах сегодняшних украинцев виноваты Ленин и Ватутин. ... Вернее их памятники. Вот когда старые памятники, заводы, города снесут, то потом на их месте построят новые, лучшие города заводы и памятники .... и так каждые сто лет. .... ((((
homa_brutt 14 октября 2018 | 14:50
Одним словом, обезьяны...
Полная подмена рационального бандерами, национализмом и ощущением своей исключительности. Хана стране. Фабрика уродов...