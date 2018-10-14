В Киеве представители праворадикальных организаций попытались снести памятник советскому военачальнику Ватутину

В Киеве представители праворадикальных организаций попытались снести памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину. Об этом сообщает телеканал «Громадьске». Группа людей принесла лестницу и кувалду, чтобы разбить монумент в Мариинском парке. Их остановила полиция. Тогда участники стали бросать в памятник яйца.