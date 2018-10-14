Игрока самарского клуба «Крылья Советов»— футболиста Евгения Башкирова подозревают в том, что он нетрезвым сел за руль
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на общественное движение «Ночной патруль». Согласно этим данным, Башкиров передвигался на каршеринговом автомобиле. Наличие алкоголя в крови подтвердили во время медосвидетельствования. Сам футболист или представители клуба эту информацию пока не комментировали.
Комментарии1
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kadetkl 14 октября 2018 | 14:46
Потерянное поколение. В три раза показало превысие нормы. Ладно поймали , пока кого не убил.. .