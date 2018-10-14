В Сергиевом Посаде неизвестные подожгли машину Андрея Мордасова, выступающего против открытия мусорного полигона

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Поджог произошел в ночь на субботу. Владелец машины – сайт называет его депутатом и журналистом — пытался потушить огонь вместе с соседями. В результате выгорела вся передняя часть автомобиля. Мордасова госпитализировали из-за того, что он надышался дымом.