В Сергиевом Посаде неизвестные подожгли машину Андрея Мордасова, выступающего против открытия мусорного полигона
Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Поджог произошел в ночь на субботу. Владелец машины – сайт называет его депутатом и журналистом — пытался потушить огонь вместе с соседями. В результате выгорела вся передняя часть автомобиля. Мордасова госпитализировали из-за того, что он надышался дымом.
Комментарии4
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kir_pich_101 14 октября 2018 | 14:44
Каков негодяй, не хочет жить на помойке с крысами и зловонием.
Видимо, всем желающим жить, свободно дышать и свободно думать надо менять ПМЖ...
Печально...
aghjc 14 октября 2018 | 14:44
Веник в реанимации, а самое честное радиво почему-то молчит...
strl_s 14 октября 2018 | 14:50
aghjc: а у меня грыжа вылезла и в яйцо отдает, цука путин виновен
kir_pich_101 14 октября 2018 | 14:54
strl_s: Щас сестра придет, рубашку подтянет, укольчик сделает и вам обоим полегчает...