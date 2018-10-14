Подростка, задержанного после акции у здания ФСБ в Москве, более четырех часов продержали в приемной ФСБ

Подростка, задержанного после акции у здания ФСБ в Москве, более четырех часов продержали в приемной Федеральной службе безопасности. С ним беседовали без родителей. У молодого человека отобрали телефон. Ему угрожали статьей об экстремизме. Об этом сам подросток рассказал проекту «ОВД-Инфо». В половине третьего его доставили в ОВД «Мещанский» и только после этого разрешили позвонить родителям. Молодого человека забрал отец. Второй задержанный не выходит на связь. Его местонахождение неизвестно.

В ситуации разбирается член СПЧ Андрей Бабушкин. Акция у здания ФСБ прошла накануне. По одним данным, в ней участвовали три человека, по другим, — пять. Задержали участника и человека, снимавшего происходящее на видео. Телеканал Рен-ТВ сообщает, что был брошен не только зажженный файер – участники также кидали яйца в дверь приемной ФСБ.