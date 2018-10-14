Подростка, задержанного после акции у здания ФСБ в Москве, более четырех часов продержали в приемной ФСБ
Подростка, задержанного после акции у здания ФСБ в Москве, более четырех часов продержали в приемной Федеральной службе безопасности. С ним беседовали без родителей. У молодого человека отобрали телефон. Ему угрожали статьей об экстремизме. Об этом сам подросток рассказал проекту «ОВД-Инфо». В половине третьего его доставили в ОВД «Мещанский» и только после этого разрешили позвонить родителям. Молодого человека забрал отец. Второй задержанный не выходит на связь. Его местонахождение неизвестно.
В ситуации разбирается член СПЧ Андрей Бабушкин. Акция у здания ФСБ прошла накануне. По одним данным, в ней участвовали три человека, по другим, — пять. Задержали участника и человека, снимавшего происходящее на видео. Телеканал Рен-ТВ сообщает, что был брошен не только зажженный файер – участники также кидали яйца в дверь приемной ФСБ.
Комментарии3
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kir_pich_101 14 октября 2018 | 14:47
Яйца - это только начало.
Далее будут более острые и более твердые предметы.
Продолжайте портить детям будущее и они отблагодарят вас.
Они не хотят становится никем, в отличии от вас.
nikvol 14 октября 2018 | 14:51
Да если бы ты на себя в зеркало посмотрел, Ручников, ты бы увидел, что указ от 7 августа, который ты "семь-восемь" называешь, у тебя на лбу отпечатан. А у сообщницы твоей Волокушиной - тем паче. Так что - по десятке вам, граждане. По десятке на душу населения. (с)
detul 14 октября 2018 | 14:52
Может это акционисты !! Последователи Павленского, заключенного сатрапами французскую тюрьму ... так их надо на какой-нить Биенна́ле пригласить. С яйцами.