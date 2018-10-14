Гольц: Невозможно опровергнуть или доказать информацию о применении США фосфорных бомб

Исходя из особенностей сирийского театра военных действий, невозможно опровергнуть или доказать информацию о применении США фосфорных бомб в ходе операции в Сирии. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Александр Гольц.

«Особенность сирийского театра в том, что там отсутствуют объективные источники информации. Объективных средств контроля не существует, поэтому доказать или опровергнуть ничего невозможно», — сказал А.Гольц.

Как сообщают курдские СМИ, американские самолеты нанесли 13 октября 14 ударов по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ) на восточном побережье Евфрата. В ходе атаки применялись фосфорные бомбы, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями.

Представитель Пентагона заявил, что используемые боеприпасы соответствуют международным нормам.