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Эксклюзив Эха 14:18, 14 октября 2018

Гольц: Невозможно опровергнуть или доказать информацию о применении США фосфорных бомб

Исходя из особенностей сирийского театра военных действий, невозможно опровергнуть или доказать информацию о применении США фосфорных бомб в ходе операции в Сирии. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Александр Гольц.
«Особенность сирийского театра в том, что там отсутствуют объективные источники информации. Объективных средств контроля не существует, поэтому доказать или опровергнуть ничего невозможно», — сказал А.Гольц.
Как сообщают курдские СМИ, американские самолеты нанесли 13 октября 14 ударов по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ) на восточном побережье Евфрата. В ходе атаки применялись фосфорные бомбы, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями.
Представитель Пентагона заявил, что используемые боеприпасы соответствуют международным нормам.

Комментарии

9

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tv_victim 14 октября 2018 | 14:23

"Война все спишет"....

gosha27 14 октября 2018 | 14:33

Или этот Гольц не эксперт,или он вообще не в теме,но нести такую чушь -это за рамками приличия!
Совсем недавно гольцы голосили о применении химического оружия!!!!!! Нет????
Тогда они с пеной у рта все доказывали и показывали!!!

kara 14 октября 2018 | 14:25

а когда за химию наказали, что же тогда Гольц в таком духе не писал? не заплатили?

yan19 14 октября 2018 | 14:29

kara: Так Россию тоже обвиняли и в применении фосфорных бомб,и зажигательных боеприпасов и касетных бомб-все это так же под запретом..
Но-ХО считается ОМП-и за применение ХО , следуют санкции...
Тогда как за применение вышеизл.-санкций нет, т к многие страны это запрещение в отличие от ХО-не подписали...

kara 14 октября 2018 | 14:33

yan19: так отбомбили даже до расследования, наверное совпало-могли и хотели.

rodom_neotkuda 14 октября 2018 | 14:26

а в каком звании этот гольц ?

pedrobutylkovich 14 октября 2018 | 14:36

rodom_neotkuda: Главхо як!

moty_pizda 14 октября 2018 | 14:36

rodom_neotkuda: Он вообще в армии не служил, как и все эховские "эксперты" по затыканию дырок в бочках.

kadetkl 14 октября 2018 | 14:26

Невозможно доказать, а как же Highly likely?

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