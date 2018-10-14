В 2018 году воинскими частями железнодорожных войск было завершено выполнение практических задач на 70 объектах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника производственного отдела Главного управления железнодорожных войск (ЖДВ) Владимир Смирнов.

«Мы демонтировали железнодорожные подъездные пути необщего пользования с общим объемом более 60 километров, занимались реконструкцией подъездных путей на четырех объектах военных космодромов, занимались строительством моста длиной 327 метров (речь идет о построенном и введенном в эксплуатацию мосте через реку Большой Енисей в Тыве – ЭМ), обваловкой хранилищ и устройства автомобильных автодорог на объектах Минобороны. Обваловывали арсеналы для комплексного хранения ракет и боеприпасов», — рассказал В.Смирнов.