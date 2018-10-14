Сегодня в германской федеральной земле Бавария проходят парламентские выборы, которые могут поставить под угрозу большую правительственную коалицию ФРГ и канцлера Ангелу Меркель.

Ровно в восемь часов утра в Баварии открылись избирательные участки. Около девяти с половиной миллионов жителей одной из самых крупных федеральных земель Германии обладают правом голоса. Граждане выбирают депутатов в местный ландтаг. В результате должны быть заняты 180 кресел, причем 91 – прямыми кандидатами, 89 – кандидатами, идущими по партийным спискам. По предварительным оценкам, в ландтаг войдут депутаты от семи партий.

Консервативный Христианско-социальный союз сможет потерять абсолютное большинство в парламенте. По последним опросам, он находился на отметке 34 процентов. Это означает, что выборы смогут оказаться фатальными для председателя партии и министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Если ХСС потеряет абсолютное большинство, ему грозит смещение с поста председателя партии и в дальнейшем отставка с поста министра внутренних дел ФРГ.

Потеря доверия избирателей объясняется скандальными действиями Зеехофера, касающимися миграционной политики, а также открытой фрондой по отношению к председателю партнерского Христианско-демократического союза канцлеру Ангеле Меркель.

Вероятно, ХСС будет должен искать партнера по правящей коалиции в ландтаге. Несмотря на схожесть политики против мигрантов, братание с «Альтернативой для Германии», которая рассчитывает на двузначный результат, исключено. Под вопросом и коалиция с «Зелеными». ХСС надеется на возможный успех «Свободных избирателей» и Свободно-демократической партии Германии.

Первые предварительные итоги выборов в ландтаг будут известны около шести часов вечера по местному времени. Как перевыборы Хорста Зеехофера, так и его укрепление на посту председателя ХСС будут связаны со сложностями для Ангелы Меркель.