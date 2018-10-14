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14:03, 14 октября 2018

В центре Киева состоялся молебен по случаю предстоящего предоставления автокефалии Украинской православной церкви

В нем приняли участие около 15 тысяч человек.
Участники молебна заняли всю Софийскую площадь и проезжую часть, движение автотранспорта было перекрыто, сообщает издание «Украинские новости». Проведение благодарственного молебна инициировал президент страны Петр Порошенко, он же выступил с речью, заявив, что Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ и назвав создание единой поместной церкви в стране «вопросом национальной безопасности». Порошенко также подчеркнул, что все это не отразится на принципе свободы вероисповедания и в «автокефальную церковь никто не будет никого загонять силой».
Напомню, что в минувший четверг Синод Вселенского патриархата подтвердил, что Константинополь приступил к процедуре предоставления автокефалии украинской церкви. После этого глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Предоставление независимости украинской церкви негативно встретили в РПЦ. Там решение Константинопольского патриархата считают вмешательством в дела церкви и грозят разрывом отношений.

Комментарии

21

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kadetkl 14 октября 2018 | 14:08

"Несколько десятков украинских националистов пытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке в Киеве. Вандалы пришли к монументу с лестницей и молотками, но им помешали несколько сотен стражей порядка. Завязалась непродолжительная потасовка.
Пострадавших и задержанных нет, "
Те же с молебна? Весь мир вспоминает события в Собиборе?

nikchimzwet886 14 октября 2018 | 14:12

kadetkl: Они бы сразу притащили с собой памятник Бандере.

pyco_mypucmo 14 октября 2018 | 14:13

пидорахина мразотная ссученость уже даже попов достала. Кароче, з@емлали всех вокруг своей скрепностью.

pattrick 14 октября 2018 | 14:14

Проведение благодарственного молебна инициировал президент страны Петр Порошенко...

Козлячья церковь - козлячьи молебны.

tvitov66 14 октября 2018 | 14:36

Гуня свой томос нашел или без бумажки гавкать собирается?

novirusisch 14 октября 2018 | 14:26

kadetkl: С молебна были те, кто памятник защищал, это украинская милиция.
Она Порошенко подчиняется.

Героев Собибора, в том числе возглавлявшего восстание лейтенанта Печерского, гнобили в совке как могли. Ни разу даже за границу не выпустили и на место подвига съездить не разрешили.
-------------------
Еще во время войны Александр Аронович Печерский дал показания и рассказал о восстании в Собиборе. Эти воспоминания в виде очерка записали Павел Антокольский и Вениамин Каверин, однако изданы они не были: сборник «Черная книга», куда вошел этот текст, был запрещен цензурой.
На родине героя восстания ждали и другие неприятности. В 1948 году ему припомнили плен: в ходе кампании против «безродных космополитов» он потерял работу и устроиться вновь смог только после смерти Сталина.

Власти ФРГ вызывали Печерского в качестве свидетеля тех событий дать показания в суде над эсэсовцами-охранниками лагеря, но его не выпустили из страны.

hastings 14 октября 2018 | 14:28

kadetkl: на украинском молебне пахло серой и бесы летали над головами собравшихся...

danko1 14 октября 2018 | 14:11

События в разных странах Кремль и его филиал по идеологической работе РПЦ считают своим внутренним делом.
А вот жизнь россиян в России ни Кремль, ни РПЦ, ни ЦТ не интересует, ну если только в плане очередной раз ограбить.

zukero_ 14 октября 2018 | 14:15

danko1: А зачем показывать убогую и разрушеную жизнь в каком-нибудь забуханом Задрищинске?
Лучше кормить крепостных очередным "чё там у хохлов" ?

minerr 14 октября 2018 | 14:52

zukero_: А тем временем в Залежной "Украина опустилась на последнее место в Европе по уровню средних зарплат, отстав от Молдова и сравнявшись с Папуа Новая Гвинея"
Ну вот и получилось у Парашенки сделать из украинцев папуасов. И зачем папуасам церковь?

pattrick 14 октября 2018 | 14:16

danko1:

Знаешь как молебены на украинском читаются?

Хрю-хрю хрю-хрю хрю-хрю, хрю-хрю хрю-хрю хрю-хрю, хрю-хрю хрю-хрю хрю-хрю... Аминь, хрю-хрю.

polikarpich 14 октября 2018 | 14:23

pattrick: Твоя такая молитва не будет услышана. Вот поэтому и вся жисть у тебя наперекосяк.
Зато богохульство будет зачтено, ты уж не сумлевайся! :-)

nf5096004 14 октября 2018 | 14:39

pattrick: украинских националистов осуждаете, а от самих смердит национализмом на весь мир.

testmeter 14 октября 2018 | 14:52

nf5096004: От них смердит нацизмом, а не национализмом. Рашизм - есть сегодня такая "идеология"

avtor_muza 14 октября 2018 | 14:15

“Там решение Константинопольского патриархата считают вмешательством в дела церкви” - круто !!! Lol

blackandwhite 14 октября 2018 | 14:17

Автофекалиями их Кличко уже обеспечил по полной, неужели мало?

estamp 14 октября 2018 | 14:27

Да там и 15-ти не было. УкроСМИ, которые не порошенковские транслировали. Полупустая площадь разбитая на группки, стоящие за кофе. 
И это с учетом подвоза из других регионов. 
Но больше радует, что призвал к молебну президент. А так-то да, на Украине церковь отделена.

petervladov 14 октября 2018 | 14:29

В центре Киева состоялся молебен по случаю предстоящего предоставления автокефалии Украинской православной церкви
=============================
И Порошенко на белой свинье.

ly4_sveta 14 октября 2018 | 14:30

Конечно, это вопрос национальной безопасности для
Украины. Все эти гэбэшные попы, снующие между Москвой
и Киевом, то ли священники, то ли шпионы-диверсанты,
прочно связанные с чекистской властью ещё с прошлого века.

nina51 14 октября 2018 | 14:35

ly4_sveta: Таня из Тольятти, ты россиянка или подстилка укробандеровцев ?

testmeter 14 октября 2018 | 14:54

nina51:
А вот наша Нина
Скрепная козлина
Стелит под ПутИна
И без вазелина

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