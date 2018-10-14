В центре Киева состоялся молебен по случаю предстоящего предоставления автокефалии Украинской православной церкви

В нем приняли участие около 15 тысяч человек.

Участники молебна заняли всю Софийскую площадь и проезжую часть, движение автотранспорта было перекрыто, сообщает издание «Украинские новости». Проведение благодарственного молебна инициировал президент страны Петр Порошенко, он же выступил с речью, заявив, что Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ и назвав создание единой поместной церкви в стране «вопросом национальной безопасности». Порошенко также подчеркнул, что все это не отразится на принципе свободы вероисповедания и в «автокефальную церковь никто не будет никого загонять силой».

Напомню, что в минувший четверг Синод Вселенского патриархата подтвердил, что Константинополь приступил к процедуре предоставления автокефалии украинской церкви. После этого глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Предоставление независимости украинской церкви негативно встретили в РПЦ. Там решение Константинопольского патриархата считают вмешательством в дела церкви и грозят разрывом отношений.