У здания Минздрава в Москве прошел пикет в поддержку медиков

Как пишет «Новая газета», участники скандировали «Врачам зарплаты депутатов» и «Вернуть льготы медикам». Организатором выступил профсоюз «Действие». Участвовали врачи, представители левых движений и партия «Яблоко». Всего – около ста человек, отмечает издание.

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов в интервью «Эху» сказал, что на пикет пришло значительно больше людей. Он также добавил, что организаторам не дали возможности устроить полноценный митинг.

Собравшиеся просили, в том числе, остановить необоснованное привлечение медиков к уголовной ответственности и уменьшить количество бумажной работы у врачей.