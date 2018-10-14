У здания Минздрава в Москве прошел пикет в поддержку медиков
Как пишет «Новая газета», участники скандировали «Врачам зарплаты депутатов» и «Вернуть льготы медикам». Организатором выступил профсоюз «Действие». Участвовали врачи, представители левых движений и партия «Яблоко». Всего – около ста человек, отмечает издание.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов в интервью «Эху» сказал, что на пикет пришло значительно больше людей. Он также добавил, что организаторам не дали возможности устроить полноценный митинг.
Собравшиеся просили, в том числе, остановить необоснованное привлечение медиков к уголовной ответственности и уменьшить количество бумажной работы у врачей.
Комментарии5
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polsan 14 октября 2018 | 14:14
Что если всем российским врачам будут платить депутатские зарплаты, они станут лучше лечить своих пациентов?! Если Вы так думаете, это большое заблуждение!
kokapu 14 октября 2018 | 14:31
polsan: Зато депутатам вполне можно платить зарплаты врачей. Хотя нет, эти кнопкодавы в Думе и на санитарскую зарплату не заработали.
tvitov66 14 октября 2018 | 14:33
polsan: я с Вами ПОЛНОСТЬЮ. согласен - им нефиг вааще платить, ибо клятва гипократа не упоминает денежное вознагрождение ... не пойму только почему кабыздох издох, не иначе как от любви к Родине
hastings 14 октября 2018 | 14:36
polsan: именно! Не зарплата красит депутата, а депутат зарплату.
andy66 14 октября 2018 | 14:41
современное государство существует для трех целей: система правосудия, система образования и система здравоохранения. Все остальное люди могут сделать и сами, без государства, частным порядком. Если государство перестанет достойно оплачивать труд этих работников - то через 2 поколения государство исчезнет автоматически, Что мы сейчас и наблюдаем а РФ...