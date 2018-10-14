Египетский папирус длиной 17 метров продан на аукционе в Монако за миллион 350 тысяч долларов
Об этом сообщает издание «Фигаро» со ссылкой на представителя аукционного дома в Монте-Карло. Отмечается, что свиток папируса содержит вариант текста древнеегипетской «Книги мертвых».
Комментарии5
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book_publisher 14 октября 2018 | 13:41
Можно стены в спальне обклеить...
stebinmaku 14 октября 2018 | 13:46
Это бомба в 20 жал, змея 17-тиметроворостая, каждым сантимом жалящая жуликов, воров и прохвостов..
novyyrusic 14 октября 2018 | 14:05
stebinmaku: Тужишься ты, тужишься, но только дерьмо из тебя и лезет.
Видимо ничего кроме него у тебя в голове и нет,
Про такие бессмысленные высказывания как у тебя у нас во дворе (рабочий поселок на окраине)в детстве говорили:
не в склад, не в лад, поцелуй ... (да-да) кирпич.
pol_55 14 октября 2018 | 14:19
novyyrusic: Шото не догнал,разве не *кобылу в зад*
stebinmaku 14 октября 2018 | 14:19
novyyrusic
Странно, однако: я "тужусь", а ты болезненно реагирушь - считаешь себя заранее обкаканным?