Власти Ингушетии разрешили продлить протестную акцию в Магасе до середины следующей недели

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Между тем, организаторы просили выдать разрешение на митинг до 25 октября. Массовые протесты начались в Ингушетии после утверждения соглашения о границе с Чечней.

Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью «Эху» сказал, что вопрос об обмене территориями откладывать было больше нельзя.

Евкуров добавил, что не жалеет о подписании соглашения.