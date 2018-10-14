Власти Ингушетии разрешили продлить протестную акцию в Магасе до середины следующей недели
Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Между тем, организаторы просили выдать разрешение на митинг до 25 октября. Массовые протесты начались в Ингушетии после утверждения соглашения о границе с Чечней.
Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью «Эху» сказал, что вопрос об обмене территориями откладывать было больше нельзя.
Евкуров добавил, что не жалеет о подписании соглашения.
Комментарии3
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zukero_ 14 октября 2018 | 14:12
А у властей был другой выбор? Попробовали бы запретить ))
astet 14 октября 2018 | 14:13
А не пошёл бы подонок (по определению Путина) Евкуров
со своим разрешением в задницу к Путину?!!
vladkotov 14 октября 2018 | 14:38
А через 2 дня начнутся разгоны?