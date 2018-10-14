Около ста человек вышли на акцию в поддержку медиков у здания Минздрава в Москве
Участники скандировали «Врачам зарплаты депутатов» и «Вернуть льготы медикам». Среди плакатов была фотография премьера Дмитрия Медведева с подписью «Это позор России», — сообщает «Новая газета». В акции участвовали врачи, представители левых движений и партия «Яблоко». Когда участники, представляющие левые силы, начали скандировать «Завершим реформы так – над Россией красный флаг», другие участники потребовали обойтись без политики. Собравшиеся, в том числе, просили остановить необоснованное привлечение медиков к уголовной ответственности и уменьшить количество бумажной работы у врачей. Организатором выступил профсоюз «Действие». Ранее он анонсировал проведение кампаний в защиту общественного здравоохранения в интересах медработников и пациентов.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tom_tom 14 октября 2018 | 13:37
Володя Путин заявил, что готов защищать православных в Украине. А пенсионеров в России не готов. Что с пенсионеров толку-то, расходы одни...
kottigr1 14 октября 2018 | 13:39
tom_tom: Согласно докладу ОНФ, в результате оптимизации системы здравоохранения только за период в 2013–2014 годах уволено свые 90 тыс. медицинских работников. Из государственного здравоохранения выгнали более 19 тыс. врачей клинических специальностей: терапевтов, хирургов, пульмонологов, педиатров и т.д. И это напрямую повлияло на рост сроков ожидания приёма врача. А по данным Счётной палаты, в 17,5 тыс. населённых пунктов в нашей стране нет учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.Немудрено, что при такой «оптимизации» бюджетного здравоохранения страна стала вымирать не по дням, а по часам.Общая смертность населения в стране выросла на 8,2%
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Такие данные обнародовал Росстат.
zemljanka 14 октября 2018 | 13:48
kottigr1: Давно подсчитано - для нелюдей на трубе -хаатит 50 000 000. Медицина для нелюдей - своя.
Медикам - респект. И успеха.
nikchimzwet886 14 октября 2018 | 13:52
kottigr1: Так вот. если платить врачам как депутатам. то надо будет уволить ещё 100000 мед. работников. Сейчас уже врачи в Москве получают по 100000 рублей в месяц. При этом оплачиваемый отпуск, все пособия и всё остальное. Мало?
kottigr1 14 октября 2018 | 13:54
nikchimzwet886: Есть ли жизнь за МКАДом ?
nikchimzwet886 14 октября 2018 | 14:09
kottigr1: Я только что оттуда.Могу подтвердить: жизнь там есть.
kottigr1 14 октября 2018 | 13:57
nikchimzwet886: Особенно катастрофичное положение в российской "глубинке", в сравнении с крупными городами-миллионниками.
ЦЭПР подсчитал на основе данных Росстата, что за последние 15-20 лет количество сельских школ уменьшилось почти в 1,7 раза (с 45,1 тыс. в 2000 году до 25,9 тыс. в 2014 году), больниц — в 4 раза (с 4,3 тыс. до 1,06 тыс.), а поликлиник — в 2,7 раз (с 8,4 тыс. до 3,06 тыс.).
За последние двадцать лет численность сельского населения постоянно падает и это напрямую связано с уничтожением социальной и прочей инфраструктуры, а так же из-за плохого уровня жилищно-коммунальных услуг в "российской глубинке". Люди вынуждены переезжать из ставшими "дикими" мест туда где ещё теплятся остатки цивилизации.
В этой связи вспомнились слова умирающей Дарьи Стариковой, девушки из города Апатиты которая на "Прямой линии" с Путиным обратилась к нему с криком отчаяния..
«У нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в Кировск, соседний город. У моей подруги маму не довезли до больницы. Мама умерла по пути в карете скорой помощи от инфаркта. Женщине не было 50 лет. Мы просим вас, пожалуйста, помогите. Мы хотим жить, а не выживать!» - обратилась Даша к президенту.
nikchimzwet886 14 октября 2018 | 14:06
kottigr1: Так вот в этом и перекос. Собянин в Москве забрасывает врачей деньгами и покупает современное оборудование в больницы, которые остались после сокращения, а в глубинке всё. как вы сказали.
neyexo 14 октября 2018 | 13:43
tom_tom:
между прочим, интересна история Тувы. Там была Тувинская народная республика, которая присоединилась к СССР относительно недавно.
nikolaydiko 14 октября 2018 | 13:48
Поддерживаю!
Николай ДИКО
evgeny_biolog 14 октября 2018 | 13:51
"Врачам зарплаты депутатов»
Если все врачи будут получать депутатские зарплаты, Россия будет ещё беднее, чем есть ...
kukrynx 14 октября 2018 | 13:56
evgeny_biolog: Тогда депутанам надо платить как врачам.
evgeny_biolog 14 октября 2018 | 14:05
kukrynx: Депутаты не согласятся ...
kukrynx 14 октября 2018 | 14:10
evgeny_biolog: Тогда пусть идут в бизнес,
как советует димон.
prostovanya 14 октября 2018 | 14:15
kukrynx: Так вымрут сразу...
ed10075 14 октября 2018 | 13:54
Молодцы врачи!
Хорош лозунг: "Врачам - зарплаты депутатов!"
Не менее справедлив был бы лозунг: "Депутатам - зарплаты врачей, рацион еды - пенсионеров!"
vladimirgornitsky 14 октября 2018 | 14:09
Я как-то в Торонто видел демонстрацию, участники которой требовали увеличения государственных ассигнований на борьбу с раком. Шли по центру города воскресным утром, целыми семьями, с детьми и даже с собаками. Определить число участников было нетрудно - им всем выдавали номера, как участникам марофона. Номера шли подряд, колонна шла мимо меня, когда подошло к 30.000, а колонна все не кончалась, я пошел по своим делам.
Да, по пути следования колонны были расставлены цистерны с питьевой водой - деньги дала какая-то фирма, которая, естественно, использовала это дело для рекламы.
Полицейские стояли на перекрестках, обеспечивали безопасность движения колонны. Без шлемов, щитов и дубинок, в обычной форме.
В следующий мой приезд в Торонто в Онтарио проходили выбора в местный парламент. Лидеры партий обещали повысить расходы на медицину и объясняли, сколько именно собираются выделить, и где думают взять эти деньги.
В Москве около 100 человек. Результат, понятно, будет соответствующий.