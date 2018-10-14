Около ста человек вышли на акцию в поддержку медиков у здания Минздрава в Москве

Участники скандировали «Врачам зарплаты депутатов» и «Вернуть льготы медикам». Среди плакатов была фотография премьера Дмитрия Медведева с подписью «Это позор России», — сообщает «Новая газета». В акции участвовали врачи, представители левых движений и партия «Яблоко». Когда участники, представляющие левые силы, начали скандировать «Завершим реформы так – над Россией красный флаг», другие участники потребовали обойтись без политики. Собравшиеся, в том числе, просили остановить необоснованное привлечение медиков к уголовной ответственности и уменьшить количество бумажной работы у врачей. Организатором выступил профсоюз «Действие». Ранее он анонсировал проведение кампаний в защиту общественного здравоохранения в интересах медработников и пациентов.