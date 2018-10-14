Кокорин и Мамаев, арестованные за драки в центре Москвы, рассказали правозащитникам о первых днях в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные за драки в центре Москвы, рассказали правозащитникам о первых днях в СИЗО.

Раскаяние, переживание о близких, отсутствие жалоб на содержание и желание тренироваться в изоляторе. Об этом Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали представителям московской Общественной наблюдательной комиссии. Первый надеется, что в ситуации разберутся и не унывает. Второй говорит, что никому не пожелал бы оказаться в СИЗО. Слова Мамаева привела в эфире телеканала Дождь член ОНК Когершын Сагиева. По её словам, Кокорин и Мамаев находятся в карантинном отделении в современном, недавно отремонтированном корпусе Бутырки. У них есть телевизоры и холодильники, условия Сагиева сравнила с хостелом. Футболисты спят на железных кроватях, прикованных к полу. Душ им положен только раз в неделю. Подъем в 6 утра, будят ярким светом. Едят они, как и все, баланду. Отбой в 22. Прогулки, встречи с адвокатами. В выходные просмотр телевизора, чтение книг, ответы на письма, добавил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, общаясь с порталом life. По его словам Мамаев больше переживает.

Правозащитникам арестованные футболисты рассказали, что очень хотят в спортзал. И узнав от членов ОНК о том, что в Бутырке он есть пожелали туда записаться в ближайшее время. Футболисты говорят, что жизнь продолжается, несмотря на непростую ситуацию, в которой они оказались. Кокорин и Мамаев были арестованы в четверг до 8 декабря. По делу о двух драках в центре Москвы. В них в том числе пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил табуреткой. Наибольшие травмы получил водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, он в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Уголовное дело сначала возбудили по статье Побои, позже завели ещё одно, на этот раз за Хулиганство. Обвиняемым грозит до семи лет заключения. По делу уже проходит 4 человека, в том числе брат Кокорина.