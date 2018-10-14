В столице на Поклонной горе в эти минуты проходит митинг-реквием в память о восстании в концлагере «Собибор»

Акция приурочена к 75-й годовщине этого события.

Памятный митинг проходит у памятника «Трагедия народов» на Поклонной горе. В акции заявлено участие нескольких тысяч волонтеров, реконструкторов и учащихся кадетских корпусов. Кроме того, события октября 1943-го года пришли вспомнить и потомки участников восстания.

Глава Российского военно-исторического общества Михаил Мягков напомнил о том, кто встал во главе бунта.

Сам Александр Печерский, которому удалось дожить до конца войны, регулярно отмечал юбилей восстания. Об этом рассказала его внучка, Наталья Ладыченко.

Печерский потратил немало времени и сил на создание архива публикаций и документов, посвященных восстанию. Об этом рассказал глава фонда Печерского Илья Васильев.

Мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в Собиборе также пройдут в Польше, где в годы войны действовал этот лагерь смерти. Запланированы выступления официальных лиц, общая молитва и возложение цветов.

В результате восстания в концлагере сбежали более 300 заключенных. До конца войны дожили лишь около 50 из них.