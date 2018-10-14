США отвергли обвинения в использовании фосфорных бомб в Сирии

По данным сирийского агентства САНА, запрещенные боеприпасы применялись в ходе удара по позициям «Исламского государства» в Хаджине на восточном берегу Евфрата.

Соединенные Штаты применяют только те типы вооружений, которые отвечают требованиям международного права. Об этом ТАСС заявил представитель Пентагона Шон Робертсон. По его словам, воюющая в Сирии коалиция не раскрывает конкретные типы используемого вооружения и боеприпасов, но все они соответствуют правилам ведения войны.

О применении белого фосфора в Сирии накануне сообщило агентство САНА со ссылкой на очевидцев. Инцидент был зафиксирован в городе Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Утверждается, что жертв удалось избежать. Подтверждения информации о применении фосфора из других источников не поступало. В российском Совете Федерации уже заявили о готовности поставить вопрос о расследовании случившегося в рамках ОЗХО и Совбеза ООН. По словам главы комитета по международным делам Константина Косачева, разбирательство будет инициировано после подтверждения информации.

Использование белого фосфора запрещено рядом международных договоров, включая Женевскую конвенцию о защите жертв войны 1949 года.