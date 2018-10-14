"Президент России предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в ХАКАСИИ"

Юнус-Бек Евкурорв рассказал в интервью «Эху», что Владимир Путин посоветовал ему договариваться с протестующими мирно.

Акции протеста начались в Магасе после утверждения соглашения о границе с Чечней. Протестующие обратились к властям с просьбой согласовать митинги до 25 октября. Однако, как сообщает агентство Интерфакс, организаторам акции выдали разрешение только до середины следующей недели.