Президент России предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Хакасии
Юнус-Бек Евкурорв рассказал в интервью «Эху», что Владимир Путин посоветовал ему договариваться с протестующими мирно.
Акции протеста начались в Магасе после утверждения соглашения о границе с Чечней. Протестующие обратились к властям с просьбой согласовать митинги до 25 октября. Однако, как сообщает агентство Интерфакс, организаторам акции выдали разрешение только до середины следующей недели.
Комментарии4
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trender 14 октября 2018 | 13:13
А с митингующими в Москве мирно договариваться не предложил. Только "размазать их печень по асфальту".
prostovanya 14 октября 2018 | 13:16
А что, глава Ингушетии митинги в ХАКАСИИ собирается разгонять???
mews Михаил Степанцов 14 октября 2018 | 13:18
"Президент России предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в ХАКАСИИ"
Мне кажется, что редакторов сайта следует перед выходом на работу освидетельствовать хотя бы на предмет алкогольного опьянения. Или там просто работают сутки через трое и к концу смены спят?
prostovanya 14 октября 2018 | 13:18
Во! Исправились.