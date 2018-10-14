Политик Алексей Навальный сегодня утром вышел на свободу

Он провел под арестом в общей сложности 50 суток: 30 – из-за январской забастовки избирателей и сразу следом еще 20 – из-за сентябрьской акции против пенсионной реформы. Покидая спецприемник, оппозиционер сказал, что не был уверен в том, что сегодня попадет домой.

Навальный также поблагодарил своих сторонников, которые участвовали в акциях протеста.