Евросоюз готов утвердить новые санкции против России, связанные с использованием химического оружия.
С инициативой выступили Великобритания и Франция. Как ожидается, совет министров иностранных дел стран ЕС одобрит план уже завтра. Как сообщили в британском МИДе, заседание пройдет в Люксембурге. Новые санкции связаны с использованием химического оружия в Сирии и британском Солсбери. В этих атаках обвиняют Россию. По данным газеты «Телеграф», ограничения будут направлены против руководителей российских разведывательных ведомств и их соратников. Издание отмечает, что санкции могут быть связаны с заморозкой их активов за рубежом и запретом на въезд в страны ЕС.
В случаях с Россией и Сирией речь идет о доказанных эпизодах применения химического оружия, сказал в интервью Эху военный обозреватель Александр Гольц.
Россия никогда не использовала химоружие, обвинения Запада ничем не подтверждены, сказал «Эху» член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В отношении стран, которые используют химическое оружие, непременно нужно вводить санкции. Так считает большинство людей, опрошенных нашим корреспондентом «Эхо Москвы»
В британском МИДе отмечают, что новые санкции не будут являться завершением истории.
Комментарии6
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snamor 14 октября 2018 | 13:05
Да боже мой, когда они уже их введут то. Стыдоба - Англия с помощью фейков Белых Касок и отравления Скрипалей, пытается нагнуть ЕС.
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 13:07
... и введут ... и ПРАВИЛЬНО сделают ...
snamor 14 октября 2018 | 13:11
johnbmw: Продолжу вашу логику - западные союзники разрушают Украину - и правильно делают.
Россия Украину наоборот, поила и кормила, укрепляла всячески, до 2014 года, пока та откровенно не перекинулась под управление США.
motoped 14 октября 2018 | 13:15
johnbmw: тебе в жопу введут)))
ugas 14 октября 2018 | 13:18
snamor: Кроме "нагнуть" ничего в голову не приходит?
perestarok 14 октября 2018 | 13:18
"Евросоюз готов утвердить новые санкции против России, связанные с использованием химического оружия."
Доказательств нет, а санкции вводят. Ничем не изменились европейцы с тех пор, когда в качестве благотворительности раздавали одеяла, заражённые холерой.