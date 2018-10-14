"Евросоюз готов утвердить новые санкции против России, связанные с использованием химического оружия."

С инициативой выступили Великобритания и Франция. Как ожидается, совет министров иностранных дел стран ЕС одобрит план уже завтра. Как сообщили в британском МИДе, заседание пройдет в Люксембурге. Новые санкции связаны с использованием химического оружия в Сирии и британском Солсбери. В этих атаках обвиняют Россию. По данным газеты «Телеграф», ограничения будут направлены против руководителей российских разведывательных ведомств и их соратников. Издание отмечает, что санкции могут быть связаны с заморозкой их активов за рубежом и запретом на въезд в страны ЕС.

В случаях с Россией и Сирией речь идет о доказанных эпизодах применения химического оружия, сказал в интервью Эху военный обозреватель Александр Гольц.

Россия никогда не использовала химоружие, обвинения Запада ничем не подтверждены, сказал «Эху» член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В отношении стран, которые используют химическое оружие, непременно нужно вводить санкции. Так считает большинство людей, опрошенных нашим корреспондентом «Эхо Москвы»

В британском МИДе отмечают, что новые санкции не будут являться завершением истории.