Александр Кокорин и Павел Мамаев, возможно, смогут тренироваться в СИЗО за 400 рублей в час
Как рассказал газете «Спорт-Экспресс» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, футболисты решили написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму. В СИЗО есть спортивный зал, где можно за 400 рублей тренироваться и принимать душ. Многие обвиняемые покупают эту услугу, поскольку она позволяет мыться чаще одного раза в неделю, — сказал Мельников.
Мамаев и Кокорин арестованы до 8 декабря. Их обвиняют в нападении на трех человек, которые получили травмы.
Комментарии10
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alex_sionist 14 октября 2018 | 12:45
Вы так разорите Российский фудбол правда есть надежда на Кадырова ему ведь аллах дает денег.
kottigr1 14 октября 2018 | 12:47
alex_sionist: Надеюсь за 400 рублей ФСИН даст им возможность молотить боксерскую грушу, а не сокамерников ?
novyyrusic 14 октября 2018 | 13:05
kottigr1: Им нужно форму поддерживать, а то в следующий раз стул поднять не смогут.
servelat 14 октября 2018 | 12:50
Кто-то в библиотекари подаётся, кто-то выкупает спортзал на два месяца. Для блатных всегда найдут отдельное помещение
srk2658lu 14 октября 2018 | 12:51
Зачем тренироваться, сядут на двушечку....
cromwel 14 октября 2018 | 12:51
Какая вдруг тяга к спорту проявилась! А если деньжат добавят то и пиво принесут.
cite 14 октября 2018 | 12:55
cromwel: Еще девочек для полноты картины...
zloy_sok 14 октября 2018 | 12:54
Духовная Россосисия, за душ в СИЗО платить нужно....
zolingen 14 октября 2018 | 13:03
Лучшая тренировка- лесоповал. Спецкурс для отмороженых недофутболистов.
dusia08 14 октября 2018 | 13:12
Мы им платим з\плату в евро, значит, и они в сизо пусть платят за душ в евро.
1 час - 400 евро.