Александр Кокорин и Павел Мамаев, возможно, смогут тренироваться в СИЗО за 400 рублей в час

Как рассказал газете «Спорт-Экспресс» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, футболисты решили написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму. В СИЗО есть спортивный зал, где можно за 400 рублей тренироваться и принимать душ. Многие обвиняемые покупают эту услугу, поскольку она позволяет мыться чаще одного раза в неделю, — сказал Мельников.

Мамаев и Кокорин арестованы до 8 декабря. Их обвиняют в нападении на трех человек, которые получили травмы.