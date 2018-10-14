В Киеве состоялся благодарственный молебен за автокефалию
Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Участвовали около 15 тысяч человек, в том числе, президент Украины Петр Порошенко. Константинопольский патриархат собирается предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Московский патриархат в ответ грозит полным разрывом с Константинопольским.
Комментарии28
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parasuk_ 14 октября 2018 | 12:36
Зрелище получилось откровенно жалкое. Даже учетом подвоза бюджетников и раздачи бесплатного портвейна "молящимся" :)
novyyrusic 14 октября 2018 | 12:47
parasuk_: Жалок лепет Московской патриархии, крайне жалолк, грозят бессильным старческим кулачком, но их никто не боится.
Потому как реально они ничего не могут, только жалко повизгивают.
А служба была великолепная. 15 тысяч человек, было бы больше, ноплощадь перед храмом не вмещает больше, про храм и разговора нет.
В Киеве на Софийской площади состоялся благодарственный молебен за автокефалию. Трансляцию молебна вел телеканал "112 Украина".
По информации "Українських новин", в молебне приняли участие около 15 тыс. человек. На мероприятии также присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий.
"Участники молебна заняли всю площадь и проезжую часть от ул. Софиевской до Владимирского проезда, движение автотранспорта было перекрыто", – говорится в сообщении.
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
snamor 14 октября 2018 | 12:49
novyyrusic: 15.000 за провластный митинг по такому важному для Киева поводу - маловато будет. Не пользуется поддержкой автокифалия УПЦ видать у укроинцев.
justlooking 14 октября 2018 | 12:53
snamor: Пользуется. Третий день люди друг друга прямо на улице поздравляют.
snamor 14 октября 2018 | 12:58
justlooking: 15.000 эти видно друг друга и поздравляют. Униаты и раскольники.
sg106 14 октября 2018 | 12:59
justlooking:
Это наверное те самые которые в Бабьем Яру неправославных расстреливали? Тогда да. Алла, вы зря радуетесь. Ва туда же отведут скоро. Мне вас жель. Искренне жаль. Такие же как мы, только тупые, суки..
parasuk_ 14 октября 2018 | 13:08
justlooking: Ну да Как встретят журналюшек с порашкиного канала с камерой, так сразу и начинают друг друга поздравлять
novyyrusic 14 октября 2018 | 12:55
snamor: Дружок, а ты читать умеешь?
Просто больше площадь не вмещает. Что поделать.
"Участники молебна заняли всю площадь и проезжую часть от ул. Софиевской до Владимирского проезда, движение автотранспорта было перекрыто"
Автокефалию УПЦ поддерживают 3/4 украинских православных верующих.
Поэтому у попов московской РПЦ и истерика.
timber_head 14 октября 2018 | 13:01
snamor:
"15.000 за провластный митинг по такому важному для Киева поводу - маловато будет."
Верующие и вышли. Которых, как бы не упирали попы на "православие" ни в России, ни на Украине немного.
sg106 14 октября 2018 | 12:54
novyyrusic:
Иди на хуй, животное. Ты мразь и сам это знаешь..
novyyrusic 14 октября 2018 | 12:59
sg106: Твоя истерика очень забавна. Проблюйся, а то ведь тебе к горлу дерьмо подкатило, еще подавишься им окончательно.
Меня радуют когда такие твари как ты на стену лезут.
Вы забавны очень.
Показываете насколько крепко я вам вставляю.
sg106 14 октября 2018 | 13:05
novyyrusic:
Я не на стену, ублюдок, я на твою самку лезу. Дрянь баба, но ебать можно. И дочку твою в рот отделал, пока ты тут изгаляешься. Ты рогоносец, олень. И бабы твои не о чем. Просто шлюхи.
novyyrusic 14 октября 2018 | 13:10
sg106: Ты на самку залезь хоть на свою, песик, ведь ты кастрирован давно.
И на самок ты лезешь в своем воображении сидя по уши в своем же дерьме.
Твои грязные фантазии говорят о том, что ты кастрат и тебя самого в твоей палате санитары ежедневно хором дерут.
sg106 14 октября 2018 | 13:16
novyyrusic:
О-о-о.. Да ты не просто рогоносец, но и пидарас еще. Во всех смыслах слова. Твоя семья все бляди, а ты им пидорас в нагрузку..
polikarpich 14 октября 2018 | 13:14
sg106: «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав» :-)))
polikarpich 14 октября 2018 | 13:07
novyyrusic: А что им ещё остаётся делать, кроме как истерить? Кругом ведь обломы. Не по ихнему всё выходит.
Вот подшизованные тролли и бубнят уныло про "разнарядки". По себе, видно, судят, по расейской действительности.
К тому же воистину безбожно путают и смешивают светское и церковное, политику и веру. Это понятно, конечно. У таких нет ничего святого.
zukero_ 14 октября 2018 | 13:13
sg106: Давай, давай больше грязи и мата, больше оскорблений!
Покажи всем - ты русский!
parasuk_ 14 октября 2018 | 13:00
novyyrusic: порашкины пропагандоны уныло бубнят про 15 тыс. "верующих", которых на самом деле было около 3 тыс., но упорно не замечают когда их тычут рылом в спущенные сверху разнарядки на верующих и раздачу бухла :)
parasuk_ 14 октября 2018 | 13:03
novyyrusic: Кстати, киевского патриархата больше нет. Есть киевская митрополия под внешним управлением стамбульского попа
novyyrusic 14 октября 2018 | 13:07
parasuk_: ты так думаешь?
И кто тебе это сказал?
Нет, так будет в ближайшее время.
Не вечное же управление Москвы Украине терпеть.
parasuk_ 14 октября 2018 | 13:14
novyyrusic: сам подумай. Что отменил стамбульский поп? Он отменил передачу киевской митрополии московскому патриарху, т.е. забрал обратно себе. С обещанием предоставить автокефалию после объединения 3 церквей.
polikarpich 14 октября 2018 | 13:19
parasuk_: Ну и что? Так оно и должно быть, так оно и будет.
orlov_a_v 14 октября 2018 | 13:08
parasuk_: такая она автофекалия)
ppvngavr 14 октября 2018 | 12:59
Поздравляю Украину со свершением! Произошел перелом в деле создания национально-ориентированной православной церкви!
Иерархи Константинопольской Вселенской церкви не поддались угрозам, шантажу и подкупам со стороны бывшей империи и поступили по совести и в согласии со здравым смыслом и реальностью. Это означает, в частности, что человечество еще не утратило иммунитет к вирусу саморазрушения и будет жить и развиваться дальше.
Теперь папа Франциск и патриарх Варфоломей - два духовных лидера современной Цивилизации.
P.S. Тот, кто думает, что отторжение Крыма и части Донбасса от Украины произойдет безболезненно и экономический, политический, военный, а теперь еще и религиозный, конфликт России с Украиной, по словам Путина, сам по себе рассосется через пару-тройку лет, глубоко заблуждаются. Этот конфликт - на многие десятилетия, если не на столетия. О религиозном аспекте этого конфликта читайте в публикации:
"Русская и Украинская православная церкви": https://www.proza.ru/2018/09/23/1157
parasuk_ 14 октября 2018 | 13:06
ppvngavr: Стесняюсь спросить, как церковь может быть "национально-ориентированной"? Или на окраине иисуса иосифовича уже записали в протоукры :)
zibex 14 октября 2018 | 13:11
parasuk_: а "Русская православная церковь" судя по названию ориентирована на бурятов?
parasuk_ 14 октября 2018 | 13:18
zibex: а кто-то называл рпц национально-ориентированной? Апостол учил, что нет ни элина, ни иудея :)
zibex 14 октября 2018 | 13:09
Никогда у Москвы не было томоса на управление Киевской митрополией! Было лишь временное разрешение Константинополя Московскому патриарху назначать в Киев митрополита, при условии что тот будет считать Вселенского патриарха своим начальством, а не Московского патриарха, это была грамота, указ, распоряжение - все что угодно, но не "томос".