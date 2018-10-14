В Киеве состоялся благодарственный молебен за автокефалию

Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Участвовали около 15 тысяч человек, в том числе, президент Украины Петр Порошенко. Константинопольский патриархат собирается предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Московский патриархат в ответ грозит полным разрывом с Константинопольским.