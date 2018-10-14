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12:31, 14 октября 2018

В Киеве состоялся благодарственный молебен за автокефалию

Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Участвовали около 15 тысяч человек, в том числе, президент Украины Петр Порошенко. Константинопольский патриархат собирается предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Московский патриархат в ответ грозит полным разрывом с Константинопольским.

Комментарии

28

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parasuk_ 14 октября 2018 | 12:36

Зрелище получилось откровенно жалкое. Даже учетом подвоза бюджетников и раздачи бесплатного портвейна "молящимся" :)

novyyrusic 14 октября 2018 | 12:47

parasuk_: Жалок лепет Московской патриархии, крайне жалолк, грозят бессильным старческим кулачком, но их никто не боится.
Потому как реально они ничего не могут, только жалко повизгивают.
А служба была великолепная. 15 тысяч человек, было бы больше, ноплощадь перед храмом не вмещает больше, про храм и разговора нет.

В Киеве на Софийской площади состоялся благодарственный молебен за автокефалию. Трансляцию молебна вел телеканал "112 Украина".

По информации "Українських новин", в молебне приняли участие около 15 тыс. человек. На мероприятии также присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

"Участники молебна заняли всю площадь и проезжую часть от ул. Софиевской до Владимирского проезда, движение автотранспорта было перекрыто", – говорится в сообщении.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

snamor 14 октября 2018 | 12:49

novyyrusic: 15.000 за провластный митинг по такому важному для Киева поводу - маловато будет. Не пользуется поддержкой автокифалия УПЦ видать у укроинцев.

justlooking 14 октября 2018 | 12:53

snamor: Пользуется. Третий день люди друг друга прямо на улице поздравляют.

snamor 14 октября 2018 | 12:58

justlooking: 15.000 эти видно друг друга и поздравляют. Униаты и раскольники.

sg106 14 октября 2018 | 12:59

justlooking:
Это наверное те самые которые в Бабьем Яру неправославных расстреливали? Тогда да. Алла, вы зря радуетесь. Ва туда же отведут скоро. Мне вас жель. Искренне жаль. Такие же как мы, только тупые, суки..

parasuk_ 14 октября 2018 | 13:08

justlooking: Ну да Как встретят журналюшек с порашкиного канала с камерой, так сразу и начинают друг друга поздравлять

novyyrusic 14 октября 2018 | 12:55

snamor: Дружок, а ты читать умеешь?
Просто больше площадь не вмещает. Что поделать.

"Участники молебна заняли всю площадь и проезжую часть от ул. Софиевской до Владимирского проезда, движение автотранспорта было перекрыто"

Автокефалию УПЦ поддерживают 3/4 украинских православных верующих.
Поэтому у попов московской РПЦ и истерика.

(комментарий скрыт)

timber_head 14 октября 2018 | 13:01

snamor:
"15.000 за провластный митинг по такому важному для Киева поводу - маловато будет."
Верующие и вышли. Которых, как бы не упирали попы на "православие" ни в России, ни на Украине немного.

sg106 14 октября 2018 | 12:54

novyyrusic:
Иди на хуй, животное. Ты мразь и сам это знаешь..

novyyrusic 14 октября 2018 | 12:59

sg106: Твоя истерика очень забавна. Проблюйся, а то ведь тебе к горлу дерьмо подкатило, еще подавишься им окончательно.

Меня радуют когда такие твари как ты на стену лезут.
Вы забавны очень.
Показываете насколько крепко я вам вставляю.

sg106 14 октября 2018 | 13:05

novyyrusic:
Я не на стену, ублюдок, я на твою самку лезу. Дрянь баба, но ебать можно. И дочку твою в рот отделал, пока ты тут изгаляешься. Ты рогоносец, олень. И бабы твои не о чем. Просто шлюхи.

novyyrusic 14 октября 2018 | 13:10

sg106: Ты на самку залезь хоть на свою, песик, ведь ты кастрирован давно.
И на самок ты лезешь в своем воображении сидя по уши в своем же дерьме.
Твои грязные фантазии говорят о том, что ты кастрат и тебя самого в твоей палате санитары ежедневно хором дерут.

sg106 14 октября 2018 | 13:16

novyyrusic:
О-о-о.. Да ты не просто рогоносец, но и пидарас еще. Во всех смыслах слова. Твоя семья все бляди, а ты им пидорас в нагрузку..

polikarpich 14 октября 2018 | 13:14

sg106: «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав» :-)))

polikarpich 14 октября 2018 | 13:07

novyyrusic: А что им ещё остаётся делать, кроме как истерить? Кругом ведь обломы. Не по ихнему всё выходит.
Вот подшизованные тролли и бубнят уныло про "разнарядки". По себе, видно, судят, по расейской действительности.
К тому же воистину безбожно путают и смешивают светское и церковное, политику и веру. Это понятно, конечно. У таких нет ничего святого.

zukero_ 14 октября 2018 | 13:13

sg106: Давай, давай больше грязи и мата, больше оскорблений!
Покажи всем - ты русский!

parasuk_ 14 октября 2018 | 13:00

novyyrusic: порашкины пропагандоны уныло бубнят про 15 тыс. "верующих", которых на самом деле было около 3 тыс., но упорно не замечают когда их тычут рылом в спущенные сверху разнарядки на верующих и раздачу бухла :)

parasuk_ 14 октября 2018 | 13:03

novyyrusic: Кстати, киевского патриархата больше нет. Есть киевская митрополия под внешним управлением стамбульского попа

novyyrusic 14 октября 2018 | 13:07

parasuk_: ты так думаешь?
И кто тебе это сказал?


Нет, так будет в ближайшее время.
Не вечное же управление Москвы Украине терпеть.

parasuk_ 14 октября 2018 | 13:14

novyyrusic: сам подумай. Что отменил стамбульский поп? Он отменил передачу киевской митрополии московскому патриарху, т.е. забрал обратно себе. С обещанием предоставить автокефалию после объединения 3 церквей.

polikarpich 14 октября 2018 | 13:19

parasuk_: Ну и что? Так оно и должно быть, так оно и будет.

orlov_a_v 14 октября 2018 | 13:08

parasuk_: такая она автофекалия)

ppvngavr 14 октября 2018 | 12:59

Поздравляю Украину со свершением! Произошел перелом в деле создания национально-ориентированной православной церкви!

Иерархи Константинопольской Вселенской церкви не поддались угрозам, шантажу и подкупам со стороны бывшей империи и поступили по совести и в согласии со здравым смыслом и реальностью. Это означает, в частности, что человечество еще не утратило иммунитет к вирусу саморазрушения и будет жить и развиваться дальше.

Теперь папа Франциск и патриарх Варфоломей - два духовных лидера современной Цивилизации.

P.S. Тот, кто думает, что отторжение Крыма и части Донбасса от Украины произойдет безболезненно и экономический, политический, военный, а теперь еще и религиозный, конфликт России с Украиной, по словам Путина, сам по себе рассосется через пару-тройку лет, глубоко заблуждаются. Этот конфликт - на многие десятилетия, если не на столетия. О религиозном аспекте этого конфликта читайте в публикации:
"Русская и Украинская православная церкви": https://www.proza.ru/2018/09/23/1157

parasuk_ 14 октября 2018 | 13:06

ppvngavr: Стесняюсь спросить, как церковь может быть "национально-ориентированной"? Или на окраине иисуса иосифовича уже записали в протоукры :)

zibex 14 октября 2018 | 13:11

parasuk_: а "Русская православная церковь" судя по названию ориентирована на бурятов?

parasuk_ 14 октября 2018 | 13:18

zibex: а кто-то называл рпц национально-ориентированной? Апостол учил, что нет ни элина, ни иудея :)

zibex 14 октября 2018 | 13:09

Никогда у Москвы не было томоса на управление Киевской митрополией! Было лишь временное разрешение Константинополя Московскому патриарху назначать в Киев митрополита, при условии что тот будет считать Вселенского патриарха своим начальством, а не Московского патриарха, это была грамота, указ, распоряжение - все что угодно, но не "томос".

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