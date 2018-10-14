Неизвестные забросали яйцами и бросили файер в дверь приемной ФСБ в Москве

Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ. По его данным, участвовали пять человек. Проект «ОВД Инфо» сообщает, что задержали одного несовершеннолетнего участника, а также блогера, который снимал происходящее на камеру. В сообщении говорится, что в акции, которая прошла накануне вечером, участвовали три человека.