Неизвестные забросали яйцами и бросили файер в дверь приемной ФСБ в Москве
Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ. По его данным, участвовали пять человек. Проект «ОВД Инфо» сообщает, что задержали одного несовершеннолетнего участника, а также блогера, который снимал происходящее на камеру. В сообщении говорится, что в акции, которая прошла накануне вечером, участвовали три человека.
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 12:34
власть Деградирует на глазах ... её окончательный развал всё ближе ...
nelibermot26 14 октября 2018 | 12:38
"задержали одного несовершеннолетнего участника"
Электорат Навального отмечает выход вошьдя
kottigr1 14 октября 2018 | 12:45
nelibermot26: За всю историю существования России никто не смог истребить больше жителей России, чем их истребили мясники ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ.. Нет большего врага для России нежели эти преступные организации..
blackandwhite 14 октября 2018 | 12:49
johnbmw: Трое соратников Навального дрочили на Красной площади.
Власть деградирует на глазах!
gvs 14 октября 2018 | 12:34
Яйца бросать было не обязательно. Все и так уже протухло ))))
stebinmaku 14 октября 2018 | 12:38
Поставщик яиц - художник Павленский..
hz6691 14 октября 2018 | 12:48
stebinmaku: Плохи дела, если яйца есть только у павленского.
stebinmaku 14 октября 2018 | 13:06
Остальные высижывают яйца на диванах... )
moty_pizda 14 октября 2018 | 12:39
...юные рыволюцыонэры вышли на акцию протеста против кровавой путинской власти. Достойная растёт смена у г-на Навального!
blackandwhite 14 октября 2018 | 12:45
Кинули в Москве, посадят в Париже. К Павленскому не ходи...
alex_melnikov Алексей Мельников 14 октября 2018 | 12:57
Началось ...
leonln1970 14 октября 2018 | 13:05
затишье перед грозой.... начали падать первые капли дождя...
gotoviy_emigrant 14 октября 2018 | 13:08
Народовольцы,новая волна
j_partizan 14 октября 2018 | 13:11
Чем дольше Власть будет противостоять народу, тем активнее будет ответная реакция.
Власти необходимо повернуться к народу лицом, а не демонстрировать ему свою задницу.
russky77 14 октября 2018 | 13:15
Не иначе, как чепыга с поповым обиделись за то, что им приказали совершить публичный каминг аут