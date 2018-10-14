Алексей Навальный после пятидесяти дней в спецприемнике вышел на свободу
Алексей Навальный после пятидесяти дней в спецприемнике вышел на свободу. Политика освободили сегодня утром. Первым делом он поблагодарил своих сторонников, которые участвовали в организованных им акциях, а также сказал, что пока он находился под арестом, цитирую, «режим окончательно деградировал – от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли». В сентябре Навального арестовали на тридцать суток из-за акции против повышения пенсионного возраста. Когда он вышел после этого на свободу, его вновь арестовали и отправили в спецприемник на двадцать суток за январскую забастовку избирателей.
Комментарии8
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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 12:34
власть Деградирует на глазах ... её окончательный развал всё ближе ...
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 12:34
Дальнейших Успехов в борьбе с нашей гнилой властью, Алексей!
snamor 14 октября 2018 | 12:46
johnbmw: Алексей разругался со всеми оппозиционерами, которые только есть в России. Каких ещё дальнейших успехов вы ему желаете?! :)
sbk 14 октября 2018 | 12:52
snamor: А кто у нас оппозиционер?
Миронов?
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 12:55
snamor: Завидуйте МОЛЧА! просто Добрый Совет ... а то уж больно Глупость ваша видна ... :-((
moty_pizda 14 октября 2018 | 12:46
Необходимо г-на навального наградить почётным знаком "заслуженный рыволюцыонэр России".
sam2018 14 октября 2018 | 13:09
Сколько можно про него писсать ?
payalnick 14 октября 2018 | 13:15
"поблагодарил всех своих сторонников..."
Неужели за долгие дни и ночи отсидки Алексей так и не понял, что в этой стране ни кому не нужен? Сердце россиян уже давно принадлежит Ангеле.
North streem 2- вот наше все!