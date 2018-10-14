В Евросоюзе подготовили план новых антироссийских санкций

Совет министров иностранных дел ЕС может утвердить его уже завтра. Ограничения связаны с обвинением в адрес России в использовании химического оружия. Санкции предложили Великобритания и Франция. Они объяснили это атаками в Сирии и Солсбери. По данным газеты «Телеграф», ограничения затронут руководителей российских разведывательных ведомств и их соратников. В частности, это может быть заморозка активов за рубежом и запрет на въезд в страны ЕС.