В Евросоюзе подготовили план новых антироссийских санкций
Совет министров иностранных дел ЕС может утвердить его уже завтра. Ограничения связаны с обвинением в адрес России в использовании химического оружия. Санкции предложили Великобритания и Франция. Они объяснили это атаками в Сирии и Солсбери. По данным газеты «Телеграф», ограничения затронут руководителей российских разведывательных ведомств и их соратников. В частности, это может быть заморозка активов за рубежом и запрет на въезд в страны ЕС.
Комментарии8
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snamor 14 октября 2018 | 12:39
Какие-то уже полу-санкции.
sbk 14 октября 2018 | 12:54
snamor: Нормальные санкции. Обычных граждан не задевают.
snamor 14 октября 2018 | 13:01
sbk: Раньше не стеснялись, вводили против всех. Угрожали СВИФТ отключить и интернет. А теперь так, для галочки. Стесняться себя уже стали.
seryj_wolk 14 октября 2018 | 12:45
Ну надо же ведь укреплять рфию.
snamor 14 октября 2018 | 12:51
seryj_wolk: Россия от санкций реально только крепчает. И в добрый путь.
testmeter 14 октября 2018 | 12:53
snamor: "Россия от санкций реально только крепчает" ///
Ну да, маразм крепчает-с
monik_7 14 октября 2018 | 13:11
snamor: покойники тоже крепчают - трупное окоченение называется
snamor 14 октября 2018 | 13:14
monik_7: Покойники - это ИГ, которое расхерачила Россия. Единственная страна в мире, кто был способен навести порядок с этими бошкорезами из средневековья.