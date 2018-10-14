"Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера"

Соответствующее заявление российского бойца опубликовал в Инстаграме спортивный менеджер Деджуан Блейк.

Нурмагомедов не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок. Мейвезер в прошлом году завершил профессиональную карьеру над Конором Макгрегором. Неделю назад Макгрегора победил Нурмагомедов.