Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера
Соответствующее заявление российского бойца опубликовал в Инстаграме спортивный менеджер Деджуан Блейк.
Нурмагомедов не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок. Мейвезер в прошлом году завершил профессиональную карьеру над Конором Макгрегором. Неделю назад Макгрегора победил Нурмагомедов.
Комментарии5
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estamp 14 октября 2018 | 12:11
Если Мейвезер, то хомячки объяснят, что это очередное подтверждение изоляции России.
yralez 14 октября 2018 | 12:13
Боксеры ведут бой не на карачках.
moty_pizda 14 октября 2018 | 12:25
yralez: ...в отличие от тебя, вечно стоящего в профессиональной позе "раком", в надежде что тебе кто-нибудь въедет в твой рабочий анус.
monik_7 14 октября 2018 | 12:45
зверек раздухарился
timber_head 14 октября 2018 | 13:16
"Боец Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум Абсолютному бойцовскому чемпионату, он заявил, что покинет чемпионат и откажется от гонорара за поединок с Макгрегором, если представителя его команды Зубайру Тухугова уволят за драку с ирландским бойцом."
"7 октября 2018 года после нападения на обессиленного Конора Макгрегора в октагоне был уволен из UFC"
"Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера"
Пацан сказал - пацан сделал, ага. Сказал одно - сделал другое. А сколько было пафоса:
"у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву."
Но когда блеф не прошел, выяснилось, что бабло оказалось важнее.