США — вслед за Китаем и Россией — занялись созданием космических войск

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее Трамп говорил, что космические подразделения могут быть сформированы к 2020 году. В Пентагоне уточняли, что таким образом Соединенные Штаты планируют защищать американские спутники от России и Китая.