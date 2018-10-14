США — вслед за Китаем и Россией — занялись созданием космических войск
Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Ранее Трамп говорил, что космические подразделения могут быть сформированы к 2020 году. В Пентагоне уточняли, что таким образом Соединенные Штаты планируют защищать американские спутники от России и Китая.
Комментарии14
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kottigr1 14 октября 2018 | 12:19
Ничего не понятно.. Космические войска итак уже есть в США. Стратегическое командование Вооружённых сил США (англ. United States Strategic Command, USSTRATCOM) — объединённое командование в составе Министерства обороны США, основанное в 1992 году взамен упразднённого Стратегического командования ВВС. Объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы.
Хотят создать отдельное формирование ?
hastings 14 октября 2018 | 12:21
kottigr1: банд-формирование.
kottigr1 14 октября 2018 | 12:23
hastings: Как в РФ ?
stebinmaku 14 октября 2018 | 12:20
Ну вот, все нашли себе занятие - и правильно, лучше "воевать" в космосе, а на Земле жить..
moty_pizda 14 октября 2018 | 12:20
...а что илонка муська ещё не создала вкс ПИНДОСТАНа? выписать ей строгий выковор с занесением в попу!
guerrilleros 14 октября 2018 | 12:25
Заслать им в тыл Рогозина. И кирдык всей космонавтике.
kokapu 14 октября 2018 | 12:32
США — вслед за Китаем и Россией — занялись созданием космических войск
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Им за нами не угнаться. То, что они только создавать начали, мы уже благополучно развалить успели.
polba 14 октября 2018 | 12:38
kokapu: Вас снова обманули. США создали вполне себе космические войска ещё 23 марта 1983 года. План СОИ. А Трампушка просто PRится.
alex_sionist 14 октября 2018 | 12:38
Ну Китай понятно там тот кто золотой припой украдет ему его в глаза зальют а что в России поставить везде Рогозиных и у них даже велосипеды ездить не будут
don_ballon 14 октября 2018 | 12:42
Всё обойтись могло, как было с Рональдом,
В порядок мог втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Дональда?
Кому мешало, что Обама спит?
(По мотивам Коржавина)
dmitry35 14 октября 2018 | 12:43
Конечно, "США — вслед за Китаем и Россией ...." Опять мастера пера и шила напутали. При таком-то военном бюджете Штатов нужно читать "Россия и Китай вслед за США...." Далее по тексту.
plantagenista 14 октября 2018 | 13:00
dmitry35:КНР и США начали гонку.
zollendorf 14 октября 2018 | 12:47
вслед за Китаем и Россией//
Ну да, конечно. Вслед за ними. И технологии у них же будем сдирать.
Если США решает что-то делать это будет далеко не только мультики.
mamiluk 14 октября 2018 | 13:02
Только в отличие от Китая и СшА нужно помнить, что в России:Комические войска...(декор)