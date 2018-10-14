В России, Польше и других странах сегодня пройдут мероприятия в память о жертвах нацистского концлагеря Собибор
Там были убиты по некоторым данным до 250ти тысяч еврейских узников. Акции посвящены 75й годовщине восстания заключённых.
В Москве людей, убитых нацистами в концлагере Собибор вспомнят возле Музея Победы на Поклонной горе. Проведут траурный митинг, к мемориалу Трагедия народов военнослужащие роты почётного караула возложат цветы. В мероприятии как сообщает ТАСС примет участие внучка советского офицера Александра Печерского, он организовал и руководил восстанием узников лагеря смерти, которое произошло ровно 75 лет назад. И стало единственным успешным побегом из концлагерей за вторую мировую войну. Заключённым удалось расправиться с некоторыми эсэсовцами, но уцелевшие охранники подняли тревогу. Узники пошли на прорыв. На свободу вырвалось больше 300т человек. В конце митинга в память о жертвах нацизма люди выпустят в воздух около двух тысяч чёрных шариков. В Польше мероприятие проведут на месте, где раньше был нацистский концлагерь, а теперь там строят новый мемориальный комплекс. Это в Люблинском воеводстве, на юго-востоке страны. Выступят чиновники, священник отслужит молитву, люди возложат цветы. После официальной части гостям покажут выставку Извлечённое из пепла». Экспозицию составили в основном из личных вещей бывших узников.
Фильм «Собибор» актёра Константина Хабенского, ставший его режиссёрским дебютом, недавно был выдвинут на кинопремию Оскар.
Комментарии5
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lnmanusnostras1 14 октября 2018 | 12:15
Кастрюльки, где же вы, с криками героям слава и т.д.
kottigr1 14 октября 2018 | 12:25
lnmanusnostras1: Спросите у своего лечащего врача.. Только он что-то знает о Вашем общении с кастрюльками..
hastings 14 октября 2018 | 12:23
А в этом время на Украине и Прибалтике парады СС...
kottigr1 14 октября 2018 | 12:52
hastings: Неужели ветераны-немцы из Германии для этого приезжают именно туда ?
Согласно Циркуляра Главного руководства СС, в СС мог вступить только немец в возрасте от 25 до 35 лет, имеющий двух поручителей из числа членов НСДАП, постоянно проживающий в данной местности не менее 5 лет, «здравомыслящий, дисциплинированный, сильный и здоровый»..
bvc1955 14 октября 2018 | 13:15
Восстание в Собиборе под руководством Александра Печерского м побег из этого лагеря смерти нескольких сот заключенных-евреев — одна из самых ярких и героических страниц Второй мировой, опровергающих юдофобский миф о том, что евреи, квк стадо баранов, покорно шли на убой. Ещё в конце 1980-х на экраны вышел фильм «Побег из Собибора», главную роль в котором, роль Александра Печерского, исполнил знаменитый актер, Рутгер Хауэр. А совсем недавно издана книга Николая Сванидзе и Ильи Васильева, посвященная восстанию в Собиборе. Я эту книгу ещё не приобрёл, но собираюсь это сделать. Кстати, Николай Сванидзе является автором статьи о восстании в Собиборе, опубликованной в одном из номеров исторического журнала «Дилетант», который я выписываю и читаю от первой до последней, 96-й, страницы. Владимир Бурсановский.