В России, Польше и других странах сегодня пройдут мероприятия в память о жертвах нацистского концлагеря Собибор

Там были убиты по некоторым данным до 250ти тысяч еврейских узников. Акции посвящены 75й годовщине восстания заключённых.

В Москве людей, убитых нацистами в концлагере Собибор вспомнят возле Музея Победы на Поклонной горе. Проведут траурный митинг, к мемориалу Трагедия народов военнослужащие роты почётного караула возложат цветы. В мероприятии как сообщает ТАСС примет участие внучка советского офицера Александра Печерского, он организовал и руководил восстанием узников лагеря смерти, которое произошло ровно 75 лет назад. И стало единственным успешным побегом из концлагерей за вторую мировую войну. Заключённым удалось расправиться с некоторыми эсэсовцами, но уцелевшие охранники подняли тревогу. Узники пошли на прорыв. На свободу вырвалось больше 300т человек. В конце митинга в память о жертвах нацизма люди выпустят в воздух около двух тысяч чёрных шариков. В Польше мероприятие проведут на месте, где раньше был нацистский концлагерь, а теперь там строят новый мемориальный комплекс. Это в Люблинском воеводстве, на юго-востоке страны. Выступят чиновники, священник отслужит молитву, люди возложат цветы. После официальной части гостям покажут выставку Извлечённое из пепла». Экспозицию составили в основном из личных вещей бывших узников.

Фильм «Собибор» актёра Константина Хабенского, ставший его режиссёрским дебютом, недавно был выдвинут на кинопремию Оскар.