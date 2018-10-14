Актеру Алексею Панину грозит штраф за езду по пешеходной зоне в Саратове
Если информация о нарушениях подтвердится, он должен будет заплатить две тысячи рублей, заявили в региональном управлении ГИБДД, передает агентство Интерфакс. Ранее Панин выложил в соцсети Инстаграм видео. На этих кадрах он вместе с дочерью едет по пешеходной зоне на внедорожнике.
Как следует из Инстаграма актера, в Саратов он вместе с дочерью приехал сниматься в кино.
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