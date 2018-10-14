Актеру Алексею Панину грозит штраф за езду по пешеходной зоне в Саратове

Если информация о нарушениях подтвердится, он должен будет заплатить две тысячи рублей, заявили в региональном управлении ГИБДД, передает агентство Интерфакс. Ранее Панин выложил в соцсети Инстаграм видео. На этих кадрах он вместе с дочерью едет по пешеходной зоне на внедорожнике.

Как следует из Инстаграма актера, в Саратов он вместе с дочерью приехал сниматься в кино.