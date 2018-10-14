Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что в их ситуации скоро разберутся
Оба сожалеют о случившемся. Об этом спортсмены рассказали корреспонденту телеканала «Дождь», члену Московской общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой. Мамаев добавил, что его состояние нормальное, но он никому не пожелает оказаться в СИЗО. Кокорин рассказал, что подал заявление на посещение спортзала в следственном изоляторе. Сейчас он занимается тем, что отвечает на пришедшие ему письма.
Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря по делу об избиении в Москве водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 14 октября 2018 | 11:46
Надеются, что им разрешат безнаказанно бить людей.. ?
apels 14 октября 2018 | 11:46
Надеюсь, что скоро разберуться и виновных накажут по закону. Не взирая на то, что они футболисты.