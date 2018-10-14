Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что в их ситуации скоро разберутся

Оба сожалеют о случившемся. Об этом спортсмены рассказали корреспонденту телеканала «Дождь», члену Московской общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой. Мамаев добавил, что его состояние нормальное, но он никому не пожелает оказаться в СИЗО. Кокорин рассказал, что подал заявление на посещение спортзала в следственном изоляторе. Сейчас он занимается тем, что отвечает на пришедшие ему письма.

Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря по делу об избиении в Москве водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга.