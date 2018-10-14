Главы МИД стран Евросоюза готовы утвердить план новых санкций против России за использование химического оружия

Речь идет о документе, который позволит ввести ограничения из-за действий России в Сирии и отравления в британском Солсбери Скрипалей. Санкции могут включать ограничения на въезд в страны Евросоюза, а также заморозку зарубежных счетов руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников, пояснили в британском МИДе. Там уточнили, что речь идет не только о России – меры нацелены против использования химоружия по всему миру.