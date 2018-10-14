Главы МИД стран Евросоюза готовы утвердить план новых санкций против России за использование химического оружия
Речь идет о документе, который позволит ввести ограничения из-за действий России в Сирии и отравления в британском Солсбери Скрипалей. Санкции могут включать ограничения на въезд в страны Евросоюза, а также заморозку зарубежных счетов руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников, пояснили в британском МИДе. Там уточнили, что речь идет не только о России – меры нацелены против использования химоружия по всему миру.
Комментарии2
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midnightblues 14 октября 2018 | 11:44
А вот тут многие пишут-что ничего страшного
Энто европы загнутся
Правда,ребята??
macclarren 14 октября 2018 | 11:45
Западная стая проигрывает битву с великой Россией и от злобы и беспомощности готова на любые подлости и провокации. Демократически осудим!