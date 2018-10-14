Президент Украины пообещал «не загонять силой» в новую автокефальную церковь.
Также Петр Порошенко назвал создание единой поместной церкви в стране «вопросом национальной безопасности».
Власти Украины приветствуют решение Синода Константинопольского патриархата, который на этой неделе заявил о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины. Петр Порошенко, выступая сегодня на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы, заявил, что Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ. Президент назвал получение автокефалии вопросом независимости, национальной безопасности и «всей мировой геополитики», передает «Интерфакс». Порошенко поставил это в один ряд со стремлением Украины вступить в ЕС и НАТО, подчеркнув, что речь идет о выборе собственного пути развития.
При этом украинский лидер подчеркнул, что власти страны будут уважать выбор тех верующих, которые захотят сохранить единство с РПЦ. По его словам, о создании государственной церкви речи не идет.
В РПЦ решение Константинопольского патриархата о предоставлении независимости украинской церкви считают вторжением в свои дела и грозят разрывом отношений.
Комментарии26
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unprejudiced 14 октября 2018 | 11:08
С воскресного молебна за автокефалию, организованного президентом Петром Порошенко, уже начали расходиться люди, несмотря на то, что «главнокомандующий» молебном недавно приехал и начал выступление.
Об этом говорится в репортаже украинского издания «Страна».
Как утверждают украинские СМИ, большинство «молящихся» были организованно подвезены на Софийскую площадь на автобусах (по виду это бюджетники и работники госструктур). Но часть людей уже ушла гулять по воскресной столице и даже не отметились.
На видео показано, как приезжие обсуждают, что руководитель группы за это «надает им по шапке».
kadetkl 14 октября 2018 | 11:12
unprejudiced: Так таким прихожанам, что в Церковь, что в синагогу или мечеть. Ряженые.
polsan 14 октября 2018 | 11:16
kadetkl: Верующему человеку посредник в виде церкви и попа для общения с Б-гом не нужны! Институт церкви был создан для власти и денег, что и доказывают последние события....
kadetkl 14 октября 2018 | 11:28
polsan: Ну и молись своему богу в талете, только сдаётся мне, что ты и не веришь ни во что. Про намоленные и святые места слышал? А попы они тоже разные. Один чуть патриархом всея Руси чуть не стал, а сейчас анафеме предан и Порошенко славит.
kryimzdick 14 октября 2018 | 11:33
kadetkl: Нигде в Библии и Евангелии нет понятия намоленного места. Это колдовство, а христианство колдовство отрицает.
polsan 14 октября 2018 | 11:41
kadetkl: Если бы ты, тролль бы ещё понимал, как ты смешон, со стороны, когда пишешь об этом с именем Калинина и СССР! ))
zztop1960 14 октября 2018 | 11:40
polsan: Вот этим и отличается лютеранская вера от католической и православной , что они не признают всяких посредников между собой и Богом , в виде всяких Пап и патриархов и попов. Не признают иконы , как язычество и свечи за упокой , как можно просить помощи у умершего человека ( святого) , если он умер. Он что там на собрании у Бога , или по блату попросит помочь вашему родственнику ???? В лютеранской церкви не берут денег , как православные попы , за крещение , веньчание и т.д.
timwlad91 14 октября 2018 | 11:45
polsan: Верующему человеку посредник в виде церкви и попа для общения с Б-гом не нужны! Институт церкви был создан для власти и денег, что и доказывают последние события....
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Всё нужно ,чтобы показать значимость религиозной общины для привлечения других,то есть показано как соблюдают законы тем как содержат Церкви и священно служителей.
Ну когда это роскошь среди нищеты,ну тогда Робеспьер,Гитлер и Троцкий всю роскошь интеллигентов партийных дворянских деятелей на эшафот отправляют.
Ну там меэжу восстания Пугачёва,диктатуры Петра 1 и Сталина с Маккартизмом.
Так что не надо путать развитие с роскошью рабовладельческого сословия что есть российское и украинское рабовладельческое сословие интеллигенции.
Потому так в России интеллигенция России переживают за целостность рабовладения на Украине.
Так что нет Церкви,это пещерное рабовладение.
zztop1960 14 октября 2018 | 11:26
kadetkl: Россия должна теперь отказаться от православной веры навязанной ей проклятым Константинополем и Вселенским Патриархом , которых они хотят предать анафеме ( ?) и отказаться от письменности , кириллицы и церковно-славянского богослужения которые Руси даровал Константинополь, снести памятники князю Владимиру , Ольге и Кириллу и Мефодию
kottigr1 14 октября 2018 | 11:13
unprejudiced: Об этом говорится в репортаже украинского издания «Страна»
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Кушаете Кремлевские помои ?
Страна.ua — украинское интернет-издание, запущенное 16 февраля 2016 года журналистом Игорем Гужвой. Гужва был главой медиахолдинга и главным редактором газеты «Вести». Страна.ua активно сотрудничала с российскими СМИ, распространяя их тезисы и часто являясь их единственным источником для публикаций об Украине.
parasuk_ 14 октября 2018 | 11:16
unprejudiced: Кличко в бешенстве из-за этого. Не видать теперь хохлам горячей воды до декабря :)
kottigr1 14 октября 2018 | 11:22
parasuk_: Российское законодательство четко устанавливает сроки включения отопления в домах с центральным отопление. В частности, в Ст.5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» говорится:
«Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.»
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parasuk_ 14 октября 2018 | 11:27
kottigr1: Голубчик, горячая вода это не только отопление, вы ей еще рыло моете, когда она у вас есть, конечно :)
kottigr1 14 октября 2018 | 11:34
parasuk_: Вы наверное проспали..
За долги частной компании "Киевэнерго" "Нафтогаз" прекратил поставки газа коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Треть киевлян оставалась без горячей воды.
9 октября НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" подписали мировое соглашение, согласно которому "Киевтеплоэнерго" признает себя правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго".
12 октября НАК "Нафтогаз Украины" и комунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписали договор о поставках газа.
"Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому "Киевтеплоэнерго" имеет возможность восстановить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон".
ura_123 14 октября 2018 | 11:45
parasuk_: А как там в ” Вяликой и прякрасной России” обстоят дела с отоплением? Хотя бесплатный валежник...
ura_123 14 октября 2018 | 11:42
unprejudiced: Что это за издание такое ”страна” с ушками торчащими из русвесны и тасс?
kryimzdick 14 октября 2018 | 11:12
Да от гундяевских гебешников и так все бегут. Потому что эти жирные гопники от черта, а не от Бога.
olgkiev 14 октября 2018 | 11:20
А зачем та сила? Уже было такое раз- в 1991 все чинуши "рэзко" перестали быть коммунистами-интернационалистами и стали демократами-националистами. Так будет и сдесь: что б не потерять свои кресла и денюжку - перекраситься в украинский патриархат. Делов то...
kryimzdick 14 октября 2018 | 11:27
olgkiev: оно и каноничнее теперь
sg106 14 октября 2018 | 11:35
olgkiev:
Вот сейчас вы правы на все сто.. К сожалению...
sg106 14 октября 2018 | 11:30
Раз педик так обещает, значит будет еще одна варфоломеевская ночь..
На западе не понимают что пилят сук, на котором сидят. Пока они стравливают православных, их вырежут мусульмане. И не буду этим сильно огорчен..
kryimzdick 14 октября 2018 | 11:34
sg106: на Западе пилят сук типа тебя довольно давно, почти всех уже распилили, и вас допилят.
agamasat 14 октября 2018 | 11:35
Зато РПЦ МП готово использовать силу и сделать все, чтобы разжечь конфликт. Без силы и Русь не крестили бы, и не было бы спустя века такого верного и покорного стада.
timwlad91 14 октября 2018 | 11:36
Президент Украины пообещал «не загонять силой» в новую автокефальную церковь.
Также Петр Порошенко назвал создание единой поместной церкви в стране «вопросом национальной безопасности».
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Ну да,в Цркву можешь не ходит,но там пропишут для оплачивания содержания места прописки.
Так по всюду поступают и в Евросоюзе и в США
Все прописаны к какой либо зарегистрированной в государственном реестре религиозной конфессии чтобы оплачивать содержание этой религиозной конфессии.
На Украине тем более есть принудительный налог на армию.
Так что паства может не ходить,но налогами обложат чтобы содержать нужную Украине Церковь самозванцев.
zibex 14 октября 2018 | 11:36
Непонятно почему так возбудились портянки-сатанисты, которые и в церкви-то никогда не были...
piter_ug 14 октября 2018 | 11:40
//новую автокефальную церковь.//
Новая церковь станет как бы лакмусовой бумажкой совконосцев.