Президент Украины пообещал «не загонять силой» в новую автокефальную церковь.

Также Петр Порошенко назвал создание единой поместной церкви в стране «вопросом национальной безопасности».

Власти Украины приветствуют решение Синода Константинопольского патриархата, который на этой неделе заявил о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины. Петр Порошенко, выступая сегодня на митинге по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы, заявил, что Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ. Президент назвал получение автокефалии вопросом независимости, национальной безопасности и «всей мировой геополитики», передает «Интерфакс». Порошенко поставил это в один ряд со стремлением Украины вступить в ЕС и НАТО, подчеркнув, что речь идет о выборе собственного пути развития.

При этом украинский лидер подчеркнул, что власти страны будут уважать выбор тех верующих, которые захотят сохранить единство с РПЦ. По его словам, о создании государственной церкви речи не идет.

В РПЦ решение Константинопольского патриархата о предоставлении независимости украинской церкви считают вторжением в свои дела и грозят разрывом отношений.