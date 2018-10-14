Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе
Президент посоветовал мирно договориться с протестующими, — сказал в интервью «Эху» сам Юнус-Бек Евкуров.
Массовые акции протеста начались в Ингушетии после утверждения соглашения о границе с Чечней. Митинги продолжаются с начала октября. Организаторы обратились к властям с просьбой продлить разрешение на акции до 25 октября. Однако акции согласовали лишь до середины следующей недели.
Комментарии21
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tv_victim 14 октября 2018 | 11:09
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proswen 14 октября 2018 | 11:11
Рамзан сказал хуйлу, что типа мы чурки сами разберемся
taglit 14 октября 2018 | 11:23
proswen: это и называется развал вертикали и переход на ручное управление....
Гениалиссимусом долго не налетаешься....
alcatraz 14 октября 2018 | 11:24
proswen: Свинорыл, где пропадал? В декрете был, что ли? Ну, рассказывай кого ты родил? Таких же как ты свинозалупчиков? Поздравляю!
gonduras_on_colima 14 октября 2018 | 11:27
alcatraz: Клоун в портянках, по сабжу есть что сказать или вата в голове не позволяет что-то придумать, а методички по такому свежему случаю в прижопинский тролльчатник ещё не подогнали?
Ты лучше полюбуйся, каким невдолбенным либералом и демократом стал старик Кабаев.
Старость не радость, правда же, ватоцефал?
midnightblues 14 октября 2018 | 11:24
proswen: Лупить можно только русских
Мерю-если точно
оне все стерпят
enigma1973 14 октября 2018 | 11:10
Ложь! Ложь! Ложь! Никогда "гарант" не скажет такую "глупость". А Евкуров уже совсем заврался, странно что он еще "руку Госдепа" не упомянул
astet 14 октября 2018 | 11:11
Не припоминаю,
чтобы Путин предостерегал Собянина
от применения дубинок и нагаек против москвичей!
Видимо, Путин реально обмочился?
Как там у Pussy Riot?
"Путин обоссался"?
ЭМ, музыка по заявкам:
поставьте, пожалуйста, " Путин обоссался"!
kir_pich_101 14 октября 2018 | 11:12
Окурок знает, что может полыхнуть.
Это вам не Курск или Владимир.
Тогда уже будет поздно, все регионы поднимутся.
guerrilleros 14 октября 2018 | 11:15
Абреков Вольдемар бздит и посему уважает . Это "Ваньку" он за человека не считает. Хошь кулаком в рыло ,хошь под дубинки , ну тащем как у опричников фантазия разгуляется
oneoretwo 14 октября 2018 | 11:16
...а как жи - ачкуит немного...
serkhao10 14 октября 2018 | 11:19
Путин? Предостерёг? От разгона? Брррр.....Пьян что ли был?
kryimzdick 14 октября 2018 | 11:20
А ведь рванет. Ходынкой началось, Ходынкой и кончится. Эрефия, священная наша держава, не меняется.
consts 14 октября 2018 | 11:22
Так предостерег или посоветовал?
cromwel 14 октября 2018 | 11:25
Как в Москве так значит можно дубинками людей пинать
riots 14 октября 2018 | 11:30
cromwel: Конечно можно. Разве в Москве кто-то постоит за себя или своих товарищей ?
rena1960 14 октября 2018 | 11:25
Охренеть:в государстве уже несколько недель:"Там собрался у ворот Энтот... как его... народ! В обчем, дело принимает Социяльный оборот!"А у нас:Совет безопасности России во главе с Путиным обсуждает ситуацию с православной церковью в Украине...другое государство,если кто-то не знает...
vit0nix 14 октября 2018 | 11:27
я не понял а где вот это все согласование за две недели, мешают проезду проплыву, печень по асфальту где это все
old44 14 октября 2018 | 11:40
значит будут метелить !
abidas 14 октября 2018 | 11:40
А чё скулить то ?
Горцы сами добились к себе уважения и особого подхода,
у них ведь как у мушкетёров - один за всех и все за одного
Это мы только, последнюю копейку, по приказу сверху, готовы отдать "голодающим детям Африки,"
интернационалисты, етить
а друг на друга смотрим с недоверием или ненавистью
eduard53 14 октября 2018 | 11:45
А чё так, Вова? С чего вдруг на гуманизм пробило? Удалённость от кремля, что ли?