Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе

Президент посоветовал мирно договориться с протестующими, — сказал в интервью «Эху» сам Юнус-Бек Евкуров.

Массовые акции протеста начались в Ингушетии после утверждения соглашения о границе с Чечней. Митинги продолжаются с начала октября. Организаторы обратились к властям с просьбой продлить разрешение на акции до 25 октября. Однако акции согласовали лишь до середины следующей недели.