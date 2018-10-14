Алексей Навальный этим утром вышел на свободу
Алексей Навальный этим утром вышел на свободу. В спецприёмнике он в общей сложности провёл 50 суток по двум административным делам.
Из спецприёмника Алексея Навального отпустили около шести утра. Политика не задержали после освобождения, как это было в прошлый раз. Навального у ворот учреждения на Симферопольском бульваре встречали журналисты и несколько сотрудников его штаба. Он поблагодарил всех за поддержку и передал привет тем, кто до сих пор находится в регионах под арестом. Основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что за 50 дней, которые он провёл за решёткой, режим цитата «окончательно деградировал». Политик напомнил о провалах в российской внешней разведке и космической отрасли, имея в виду недавнюю аварию Союза при запуске с Байконура. Навальный отметил, что давление на его сторонников не ослабевает, но это их не остановит.
Политик обрадовался тому, что его не задержали и признался: больше всего ему хочется вернуться домой. Поэтому общение с журналистами продлилось недолго. Навальный сначала получил 30 суток за январскую забастовку избирателей, а следом за этим ещё 20 за акцию против пенсионной реформы. Мероприятие прошло без участия Навального, он был под арестом. В суде политик не исключил, что против него могут возбудить новое уголовное дело.
После акции 9 сентября, инициированной в разных городах России сторонниками Навального, некоторые люди устроили так называемую «бессрочную акцию протеста». Её участников в Москве постоянно задерживает полиция. Бессрочные акции проводят в Петербурге и ряде других городов.
Комментарии18
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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 11:06
Дальнейших Успехов в борьбе с нашей гнилой властью, Алексей!
pattrick 14 октября 2018 | 11:08
Навального у ворот учреждения на Симферопольском бульваре встречали журналисты и несколько сотрудников его штаба...
Про предстоящую дуэль с Виктором Золотовым никто Сиськана не спросил? Это разве журналисты, это скорее пропагандоны поджидованные, чем профессиональные независимые журналисты.
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 11:16
pattrick: потому, что это не пресс конференция ... и журналисты это понимают ... в отличии от некоторых ...
nina51 14 октября 2018 | 11:37
johnbmw: пора снова сажать этого горе-оппозиционера, задержался Лёша на свободе )))
danko1 14 октября 2018 | 11:44
nina51: Боятся воры во власти Навального и продажных портянок с их бредом вор Пригожин выгнал на защиту тех, кто Россию уничтожают.
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 11:06
власть Деградирует на глазах ... её окончательный развал всё ближе ...
doomandgloom 14 октября 2018 | 11:32
johnbmw: А патрик давно деградант,и отвечать ему себя не уважать! Извините,но это моё мнение.
vinnedi 14 октября 2018 | 11:37
doomandgloom: +100500!!!
ivfn 14 октября 2018 | 11:41
doomandgloom:
//А патрик давно деградант,и отвечать ему себя не уважать! //
Это видимо ,потому что он имеет отличное от вашего мнение? Однако. А он вас не уважает. И чо????
sam2018 14 октября 2018 | 11:09
Интересно, почему это событие не сходит с первых полос РС/СЕ, ВВС, DW, Эхо Москвы, Дождя, но по ТВ об этом важнейшем для всего мира событии ни слова !?
stakanoff 14 октября 2018 | 11:12
sam2018: Мало ли в инете блохеров... одним больше, одним меньше...
otets_zvezdonyi 14 октября 2018 | 11:14
sam2018: потому что все тв отдано таким бестолковым портянкам, как ты
ivfn 14 октября 2018 | 11:43
otets_zvezdonyi:
//бестолковым портянкам,//
А ты мужик ,значит умный ,ну очень . Тебе череп не жмет.
Кстати на ТВ 200 каналов. Смотри что хочешь.
polsan 14 октября 2018 | 11:21
sam2018: Ну видишь, тролль, тебя же эта новость волнует! )))
kryimzdick 14 октября 2018 | 11:21
sam2018: потому что Скабеевой пока в рот не насуют волосатых, она как без пряника, а муж у ней по мальчикам.
idruker 14 октября 2018 | 11:42
sam2018: Ну потому что ТВ живет в другой реальности, которую сам же и созадает
piterjanis 14 октября 2018 | 11:19
ну,теперь на целый день эта новость главной будет,чтоб народ о другом не думал.
eternity88 14 октября 2018 | 11:39
piterjanis: попутал, паря, берега - "новости для народа, чтоб о другом не думал" по зомбоящику вертят, вертя при этом эту самую "народную телеаудиторию" на причинном месте безостановочно, под звон бокалов с "вдовой клико" в хатах за миллиарды, нахапанные во многом благодаря таким вот как ты "противникам Навального", торгующим задницей по 11.80