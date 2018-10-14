Алексей Навальный этим утром вышел на свободу. В спецприёмнике он в общей сложности провёл 50 суток по двум административным делам.

Из спецприёмника Алексея Навального отпустили около шести утра. Политика не задержали после освобождения, как это было в прошлый раз. Навального у ворот учреждения на Симферопольском бульваре встречали журналисты и несколько сотрудников его штаба. Он поблагодарил всех за поддержку и передал привет тем, кто до сих пор находится в регионах под арестом. Основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что за 50 дней, которые он провёл за решёткой, режим цитата «окончательно деградировал». Политик напомнил о провалах в российской внешней разведке и космической отрасли, имея в виду недавнюю аварию Союза при запуске с Байконура. Навальный отметил, что давление на его сторонников не ослабевает, но это их не остановит.

Политик обрадовался тому, что его не задержали и признался: больше всего ему хочется вернуться домой. Поэтому общение с журналистами продлилось недолго. Навальный сначала получил 30 суток за январскую забастовку избирателей, а следом за этим ещё 20 за акцию против пенсионной реформы. Мероприятие прошло без участия Навального, он был под арестом. В суде политик не исключил, что против него могут возбудить новое уголовное дело.

После акции 9 сентября, инициированной в разных городах России сторонниками Навального, некоторые люди устроили так называемую «бессрочную акцию протеста». Её участников в Москве постоянно задерживает полиция. Бессрочные акции проводят в Петербурге и ряде других городов.