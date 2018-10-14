Зять и старший советник президента США Дональда Трампа на протяжении семи лет не доплачивал налоги
Так утверждает Нью-Йорк Таймс. Издание ссылается на конфиденциальные финансовые документы, которые оказались в распоряжении газеты. В материале делается вывод, что с 2009 по 2016 год Джаред Кушнер либо не платил налог на прибыль, либо выплачивал его в недостаточном количестве.
Комментарии6
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cromwel 14 октября 2018 | 10:51
Все как и у нас, неуплата налогов и т.д. Вот только зять Трампа получит по башке и все уплатит с пеней. А под Трампом лишний рах кресло закачается.
А у нас подобнык вещи проходят тихо и спокойно
gonduras_on_colima 14 октября 2018 | 11:06
cromwel: Там игра значительно тоньше и дальше.
Трамп детей явно любит, это раз.
Трамп имеет иммунитет, пока сидит в кресле президента, это два.
Дети никакого иммунитета не имеют, и это три.
Теперь решение вопроса: дети обкладываются уголовными делами, и перед Рыжим ставится вопрос об уходе в обмен на свободу деток.
Кстати, дело по махинациям с фондом Трампа уже давно раскручивается, причём штатом Нью-Йорк.
А это значит, то Трамп не сможет по этому дело помиловать своих детей, которые там уже по уши сидят в криминале.
Ну, как-то так.
oneoretwo 14 октября 2018 | 11:02
...и если это подтвердится, то зятек очень сильно об этом пожалеет...
aleksandr39 14 октября 2018 | 11:04
Даже представить нельзя что бы было с теми кто написал бы такое про зятя российского "великого вождя и мудрого учителя " всех ночных хоккеистов .
kazlevich1949 14 октября 2018 | 11:22
В американском цирке ослу мясо не докладывали...потому он синий!?
nina51 14 октября 2018 | 11:44
7 ЛЕТ ! 7 лет некомпетентное американское горе правосудие не могло изобличить преступника в высших кругах, что указывает на их тотальную коррумпированность и не профессионализм.