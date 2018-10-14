Зять и старший советник президента США Дональда Трампа на протяжении семи лет не доплачивал налоги

Так утверждает Нью-Йорк Таймс. Издание ссылается на конфиденциальные финансовые документы, которые оказались в распоряжении газеты. В материале делается вывод, что с 2009 по 2016 год Джаред Кушнер либо не платил налог на прибыль, либо выплачивал его в недостаточном количестве.