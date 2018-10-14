Саратовский министр Наталья Соколова, считающая, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц, получала материальную помощь от губернатора. Точная сумма неизвестна. Однако, эта должность позволяет получать сто тысяч рублей в качестве материальной помощи ежегодно. Об этом сообщает местный сайт Медиаликс64. Он отмечает, что министр, которую на этой неделе уволили за ее высказывания, официально только за прошлый год заработала два миллиона и почти триста тысяч рублей.