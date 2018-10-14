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10:31, 14 октября 2018

Наталья Соколова, считающая, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц, получала материальную помощь от губернатора

Саратовский министр Наталья Соколова, считающая, что можно питаться на 3,5 тысячи в месяц, получала материальную помощь от губернатора. Точная сумма неизвестна. Однако, эта должность позволяет получать сто тысяч рублей в качестве материальной помощи ежегодно. Об этом сообщает местный сайт Медиаликс64. Он отмечает, что министр, которую на этой неделе уволили за ее высказывания, официально только за прошлый год заработала два миллиона и почти триста тысяч рублей.

Комментарии

28

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cromwel 14 октября 2018 | 10:37

Ну разумеется прожить на 200000 тыс в месяц нереально. А у губернатора хватало совести доплачивать. Скорее всего это деньги за лояльность или молчание.

pattrick 14 октября 2018 | 10:41

Политик Алексей Навальный сегодня утром вышел на свободу!

encopresis 14 октября 2018 | 10:47

pattrick: А в Украине негров ещё не вешают? Тоже, небось, пособие получаешь, как инвалид психический?

zztop1960 14 октября 2018 | 10:57

pattrick: Политик Алексей Навальный сегодня утром вышел на свободу , а вот Россию за Крым, Донбасс, Скрипалей , Черногорию и т.д. весь мир на долго отправил за решётку

galina6837 14 октября 2018 | 11:11

zztop1960:
Путина надо бы реально за решетку

astet 14 октября 2018 | 11:14

galina6837: и коррупционер-губернатор
до сих пор не в СИЗО???
Значит, Путин разрешил ему воровать?

zemljanka 14 октября 2018 | 11:31

Это мелкая сошка. Но принцип - один.
Так куплена вся вертикаль, опричники, быдлоэлита.
По принципу - ты служишь мне - имеешь миллионы и миллиарды. Алчный и ручной - как правило -тупой и продажный - система отбора. 400 семей будут править и грабить Россию вечно. Умные уезжают. Или продаются. Или приспосабливаются

polsan 14 октября 2018 | 10:52

cromwel: Этот губернатор невероятный лицемер!! Можно жрать от пуза пока граждане налогоплательщики платят слугам народным и сами доедают последнее, но говорить об этом нельзя! А она - этот министр, так обнаглела, что сказала, и чтобы попиариться, он и уволил! Лицемер!


zztop1960 14 октября 2018 | 10:54

cromwel: За эти 200000 , тратя 3,5000 в месяц она проживёт безбедно очень долго

midnightblues 14 октября 2018 | 11:26

cromwel: Или за трах в кабинете

akk48 14 октября 2018 | 10:37

они все так живут , от материальной помощи не отказываются и просят о помощи по любому поводу.

trekhgorny 14 октября 2018 | 10:54

akk48: матпомощь, канцелярские и представительские расходы, командировочные, суточные, ежегодные, дополнительные, отходные.... фантазии чиновников в деле выкачивания бюджетных денег не знают границ.

polsan 14 октября 2018 | 10:58

trekhgorny: оне так много пишут, что ручки не на что купить...... золотые! ))

ansata 14 октября 2018 | 10:38

Во первых - не "заработала", а получила. Во вторых- именно эти 3500 и нужно было б ей в качестве материальной помощи предоставить.

lenin3 14 октября 2018 | 11:14

ansata: так губер сразу на много лет вперед ей и выдал эти 3500рэ...

zelic2011 14 октября 2018 | 11:16

ansata: Не надо никакой помощи. Надо сделать по всей стране, чтобы депутат любого уровня получал среднюю зарплату того образования, которое он представляет (район, город, регион, страна). И всё. Хочешь получать больше, поднимай среднюю зарплату твоего региона, города, района. Не хочешь - не выбирайся, желающие найдутся.

gulakputin 14 октября 2018 | 10:38

ТВАРЬ! Ты это читаешь, тварь? Так вот ты тварь, Соколова!

garik57 14 октября 2018 | 10:39

Где-то писали, что и муж этой министрессы владеет рядом компаний и не бедствует.

sbk 14 октября 2018 | 10:39

Кем теперь "трудится" в администрации?
С другого входа кем приняли?
Сложно поверить, что безработная.

compare 14 октября 2018 | 10:41

дело "мохнатое",однако...))

vedma2017 14 октября 2018 | 10:51

По логике вещей - матпомощь она должна вернуть в полном объеме.

oneoretwo 14 октября 2018 | 10:57

...какую вертикальную мадам ни возьми - лицемерка и стерва в обязательном порядке...

galina6837 14 октября 2018 | 11:14

oneoretwo: Студенты, не мучайтесь в общежитиях, приобретайте квартиры !
В.Матвиенко

guerrilleros 14 октября 2018 | 11:09

Ну правильно чё ? Каждый путиноид в меру сил и возможностей поё-ет Россию на предмет бабла и всяких ништяков .
Задарма нацлидера под хвостом облизывать , кто же подпишется.

prof57 14 октября 2018 | 11:20

Любой госслужащий получает такую помощь и много еще чего. Не по верности, а по статусу.

consts 14 октября 2018 | 11:27

Ну, правильно! А как иначе поддерживать работоспособность и, главное, - подвижность?

gregor 14 октября 2018 | 11:34

Сумачечая власть ...,вернее ..сумачечие ,кто эту власть поддерживает .
Но если это большинство ?
Катастрофа это и полная деградация нации .

nds_01 14 октября 2018 | 11:46

А разве среди чиновничества есть люди менее наглые в том, что касается их интересов и их уровня благосостояния? Если есть, может кто-нибудь сделает специальный сюжет на ТВ для назидания? Вот, люди добрые, гляньте на ведомость: вот фамилия, вот зарплата почти такая же как у вас. А вот ее двухкомнатная квартира в спальном районе. Вот кастрюля, в которой хозяйка варит макарошки. А это - кусок хозяйственного мыла, которым женщина моет голову по утрам...

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