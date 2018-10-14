Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев просят разрешить им тренироваться в СИЗО

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. По его словам, спортсменам могут дать разрешение ходить в спортзал, где одно занятие стоит 400 рублей в час, тренироваться и принимать душ. Это позволяет мыться чаще раза в неделю, и даже многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать в зале душ.