Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев просят разрешить им тренироваться в СИЗО
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. По его словам, спортсменам могут дать разрешение ходить в спортзал, где одно занятие стоит 400 рублей в час, тренироваться и принимать душ. Это позволяет мыться чаще раза в неделю, и даже многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать в зале душ.
Комментарии35
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cromwel 14 октября 2018 | 10:34
Метлу им в руки и пусть тренируются.
serge_moro 14 октября 2018 | 10:39
cromwel: То есть они уверены,что после СИЗО им дадут условно и они снова будут забивать голы и людей
michael_c 14 октября 2018 | 11:03
Мытьё - раз в неделю , низводит заключенных до скотского состояния ...
pattrick 14 октября 2018 | 10:39
Политик Алексей Навальный вышел на свободу!
mulltipulti 14 октября 2018 | 10:57
и бесплатные талоны на обед
aleksandr39 14 октября 2018 | 11:07
pattrick: Судить боевиков -наемников из ОПГ "днр -лугандон " в Нюрнберге за преступления против человечности .
kottigr1 14 октября 2018 | 10:39
cromwel: Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев просят разрешить им тренироваться в СИЗО..
Хотят добровольно вступить в отряд "Помощников работников администрации".. и буцкать зеков на продоле.. ?
zztop1960 14 октября 2018 | 10:45
cromwel: Настольную игру в футбол в камеру
zztop1960 14 октября 2018 | 10:50
cromwel: Может они уже себе звёзды воров в законе накололи ? Скорее козлами будут , сотрудничать с администрацией и их опустят
jltcc 14 октября 2018 | 10:35
Да. И большой холодильник с бухлом.
old44 14 октября 2018 | 11:35
gosha27: ну да - и блэкждек с коксом, а то ломка ужасная )))
tv_victim 14 октября 2018 | 10:40
Ну началось... Васильева-стайл... Сначала прогулки, потом съемки в клипах, а потом и все, на свободу со старой совестью....
region62 14 октября 2018 | 10:40
Парочка отморозков хоть подмоется .
kosmicheskiy_svin 14 октября 2018 | 10:43
Эти два долбоёба сложили свое впечатление о российском СИЗО из американских фильмов... ну-ну... ребятки очень удивятся реальности))))
inga_92_1 14 октября 2018 | 10:44
Мож из монтекарлы шампусика подогнать после разминки-то?
sbk 14 октября 2018 | 10:45
Может, им и шампанского подогнать?
vladimirgornitsky 14 октября 2018 | 10:46
Когда-то, в древние уже времена моего детства, ванна и душ были роскошью, доступной немногим, так что ходить в баню раз в неделю считалось нормальным.
А дезодорантов в те времена в СССР не было, люди даже и не слышали про такое...
Но сегодня мыться раз в неделю - это дикость, а в условиях тюрьмы - это одна из неявных форм наказания, не предусмотренного законом. Или попросту способ наживы для тюремщиков. Людей содержат, как скотину - держат в хлеву и доят.
ivfn 14 октября 2018 | 10:55
vladimirgornitsky:
У Ккорина и Мамаева прямо в камере душ есть. Кстати, там сидел и Сергей Магнитский, и муж «оппозиционной журналистки» Романовой Алексей Козлов, и Сергей Мавроди, и брат жены Лужкова Виктор Батурин, и многие другие.
malanoff 14 октября 2018 | 10:46
Это все равно как если бы Навальный попросил разрешить ему митинговать в СИЗО.
drtomsky 14 октября 2018 | 10:53
А отсутствие душа в течение недели - это не пытка?
kryimzdick 14 октября 2018 | 11:04
drtomsky: чукчи вообще не моются
oneoretwo 14 октября 2018 | 10:53
...да-да, обязательно - все, как для обычных зеков: бассейн, тренировки, шопинг-туры, спа-салон, визажисты и проч. тюремные мелочи...
apels 14 октября 2018 | 10:53
Готовятся к контракту с Ахматом.
vladimirgornitsky 14 октября 2018 | 10:57
А почему бы и нет? Эти люди заслуживают наказания, но предусмотренное законом наказание за совершенные ими преступления не предусматривает запрет на профессию.
В свое время осужденный за куда более серьезное преступление Стрельцов вернулся после лагерей в футбол, и даже выступал за сборную, а потом работал детским тренером. И в лагере он тренировался и даже играл в футбол.
И Юрий Севидов, выйдя на свободу, играл в футбол, а потом работал спортивным комментатором...
Так что, естественно, и Кокорин с Мамаевым надеются вернуться к профессии. И, возможно, извлекут уроки из случившегося и будут вести себя пристойно.
ss2020 14 октября 2018 | 10:59
...только 400 евро спасут ситуацию!)))
zurrog_ 14 октября 2018 | 11:01
Ещё сауну, тёлок, и кальянную открыть в бутырской столовой. Дети-большемерки, ей богу. Они так ничего и не поняли.
lelikhaifski 14 октября 2018 | 11:05
Будут сидеть! Буду знать как избивать высокопоставленных чиновников ФСБ!
vlabumur 14 октября 2018 | 11:13
Какая разница будут или не будут эти ублюдки тренироваться:?
physician 14 октября 2018 | 11:13
В нормальном обществе, включая даже наш бывший СССР, этих преступников бы моментально исключили из всех возможных футбольных и других спортивных клубов. А товарищ Сталин вообще вообразить трудно что с ними сделал бы. А в перевернутой с ног на голову путинской моралью им вообще могут и героев России дать. Про полной поддержке населения
piter_ug 14 октября 2018 | 11:24
Лучше смотреть в будущее и сразу начинать формировать футбольную команду из сидельцев.
consts 14 октября 2018 | 11:25
Хорошо. что есть Кокорин и Мамаев. А то что бы общественность обсуждала?
agamasat 14 октября 2018 | 11:27
хотят, чтобы им выдавали в день по бутылке водяры и повесили боксерскую грушу?
sg106 14 октября 2018 | 11:33
В "жопки" что ли поиграть? В стесненных обстоятельствах только и остается. Правда сокамерники могут неправильно понять..
Нах это все? Голодовка, только голодовка..
gregor 14 октября 2018 | 11:37
Может эти херои попробуют стулом вертухая шмякнуть или вора в законе ?
Вот и будет тренировка .... потом ..... .
jamba 14 октября 2018 | 11:45
Напрасно вы тут ёрничаете! ;))) Думаю, еще неделька-другая, и всех нас накроет "стокгольмский синдром"! А он, сволочь, безжалостен, не щадит никого - ни детей, ни стариков! Адвокаты горе-футболистов, в принципе, избрали правильную тактику- они напирают на то, что безжалостная рука слепой Фемиды, замахнулась не на граждан, а на футболистов! И они, по сути своей, правы! В этой стране нет граждан, здесь есть, выстроенные в порядке иерархии - депутаты, менты, судьи, футболисты, артисты итд, итп.
И вот, уже затянул хор из разношерстных тренеров и спортсменов, что хулиганов надо пожурить, не наказывать строго. Весть, конечно же, разлетелась по российским "зонам" и "сизо". И вы, только представьте себе, какое количество людей там, мотающих за "хулиганку", провели бессонные ночи, ворочаясь и коря себя, что не стали футболистами!? Многие смогли уснуть только под утро, но успели, во сне разумеется, побегать по полю с Месси, Рамосом, отдать пас Роналду; и даже, побыть в шкуре Глушакова (есть и такой футболист!), который что то там припрятывал от жены!
В общем, я уверен, что скоро мы их полюбим, Кокорина с Мамаевым, сроднимся, т.с! А пройдет еще с пяток лет, и наша, теряющая прежнюю остроту память, даже будет путать их с космонавтами.
Мы страна чудес. Не то, чтобы у нас эмоциональное превалирует над рациональным, просто второму мы не обучены, хронически и беспросветно.
Когда многие из нас, читают заголовки о том, что "Навальный сегодня вышел на свободу!", внутри начинает шевелиться маленький червячок сомнения. Поскольку, где то там, в глубине подсознания, мы догадываемся, что "выйти на свободу нельзя" - она, свобода, или есть, или нет! Свобода, это то, что внутри тебя; то, что ты ощущаешь ежесекундно. И лишить тебя этого, можно только, если уничтожить тебя самого. А то, куда "вышел Навальный", мы с легкостью обмениваем на разные материальные и нематериальные радости. Нам больше по душе "выйти на волю"! Ну, типа, иди погуляй, пока...:)))