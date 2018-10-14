В одном из домов С.-Петербурга напали на сотрудников «скорой помощи»

Это произошло, когда медики приехали на вызов. Бригаду заблокировали в квартире и стали бить, сообщает Рен-ТВ. По данным телеканала, медикам испортили документы, которые они заполняли в течение суток, вывели из строя служебный телефон, порвали форму. Сотрудники «скорой помощи» получили гематомы, ушибы и ссадины. В избиении участвовали 29-летний мужчина и его подруга. Она была пьяна и заявила, что врачи сами виноваты, потому что нахамили.