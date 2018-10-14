В одном из домов С.-Петербурга напали на сотрудников «скорой помощи»
Это произошло, когда медики приехали на вызов. Бригаду заблокировали в квартире и стали бить, сообщает Рен-ТВ. По данным телеканала, медикам испортили документы, которые они заполняли в течение суток, вывели из строя служебный телефон, порвали форму. Сотрудники «скорой помощи» получили гематомы, ушибы и ссадины. В избиении участвовали 29-летний мужчина и его подруга. Она была пьяна и заявила, что врачи сами виноваты, потому что нахамили.
Комментарии17
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garik57 14 октября 2018 | 10:36
Медики испортили, или медиКАМ испортили?.. А вообще таких "больных" надо сажать.Беспощадно.Строго по закону.
pattrick 14 октября 2018 | 10:37
Политик Алексей Навальный вышел на свободу!
anemon 14 октября 2018 | 10:38
pattrick: В огороде бузина, патрикелло?
pattrick 14 октября 2018 | 10:46
anemon:
Это же великий праздник богоизбранного народа, иерихонские трубы не должны смолкать ни на минуту, все должны услышать благую весть о том, что альбацевский подрейтузник вышел из обезьянника.
mulltipulti 14 октября 2018 | 10:51
pattrick:
pattrick 14 октября 2018 | 10:54
mulltipulti:
Язык проглотил, куйло украинское?
speculyant 14 октября 2018 | 11:24
pattrick: то,что в кремле,оказывается украинское??!! Откуда инфа???
aleksandr39 14 октября 2018 | 11:02
pattrick: Это были боевики -наемники из ОПГ " днр -лугандон "
parasuk_ 14 октября 2018 | 10:48
Интересно, закроют их как кокорина с мамаевым до суда?
sam2018 14 октября 2018 | 10:52
Молодцы- навальневцы
vinnedi 14 октября 2018 | 11:12
sam2018: Это те что ли навальневцы- что вам номерным педерастам постоянно в штаны гадят?!!!
gotoviy_emigrant 14 октября 2018 | 10:59
Могли и нахамить. Когда медики ленятся выйти из застрявшей машины и пройти пешком 200 метров чтобы спасти умирающего человека, их хамство абсолютно искренне
speculyant 14 октября 2018 | 11:29
gotoviy_emigrant: на прош.неделе вызывал неотложку-все быстро,спокойно,вежливо. Барышне сказали,видать,что бухать-вредно для здоровья. Это да,хамство,такое русскому человеку говорить! ;0)
nds_01 14 октября 2018 | 11:18
Сейчас случайно (не собиралась) посмотрела текст у Уткина. Почему бы его логику не приложить к этой ситуации? Вот, двое молодых и пьяных хулиганов решили разобраться с медиками, которые их "обидели". Надо ли сажать в тюрьму этих гопников? Ведь в тюрьме, как известно, не перевоспитывают. Может, лучше ободрать этих пьянчуг до последней нитки, продав все их имущество и заплатить медикам для поправления здоровья? А двое хулиганов пусть начнут с нуля.
Или все же надо действовать в соответствии с законом, параллельно наводя порядок в тюрьмах, где "на перевоспитании" работают такие же гопники?
ext_lev_ev 14 октября 2018 | 11:32
nds_01: Может, лучше ободрать этих пьянчуг до последней нитки, продав все их имущество и заплатить медикам для поправления здоровья?///
Здравый смысл подсказывает, что Кокорина с Мамаевым выгодней оборать - бо долларовые миллионеры. А голь перекатную? тем одна дорога - в кутузку, ибо взять с них что? Что с козла молока.
Не можешь достойно расплатиться?- в кутузку! Кстати, так было на древней (домонгольской) Руси. Но всё зависит, конечно, от тяжести содеянного - не за все проступки можно брать компенсацию..
Вот такие соображения.
curhatuy6 14 октября 2018 | 11:21
Да, "пациенты" попались не сахар. Не дай бог. Но парой и "спасители" из скорой - упаси бог:)))
izleningrada 14 октября 2018 | 11:24
ВРАЧИ ХАМЯТ, ТОЖЕ ХОТЕЛ ВМАЗАТЬ КАК-ТО